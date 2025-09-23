Verksamhetsutvecklare
Motala kommun, Utvecklingsenheten / Organisationsutvecklarjobb / Motala Visa alla organisationsutvecklarjobb i Motala
2025-09-23
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Utvecklingsenheten i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Stöd och utveckling, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst och säkerhet, HR, Kommunikation samt Planering och uppföljning. Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att spela en central roll i att planera, leda och driva förbättringsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling. Du kommer att vara en viktig del av ett team där samarbete, nytänkande och kvalitet står i centrum.
Vi erbjuder en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka, ta ansvar och driva utvecklingen framåt. Hos oss väntar varierande och utmanande uppgifter - alltid med fokus på att skapa nytta för organisationen och dem vi är till för.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare hos oss kommer du att ansvara för kommunens processmodell. Du fungerar som en stödfunktion för verksamheten i processarbetet. Du leder ett kommunövergripande nätverk inom området och är systemförvaltare för vårt modelleringsverktyg.
I rollen kommer du att driva och stödja utvecklingsinsatser och projekt i nära samarbete med chefer, medarbetare och andra funktioner inom organisationen. Utifrån prioriterade utvecklingsområden arbetar du med att identifiera förbättringar, analysera verksamhetsprocesser och driva förändringar som stärker kvalitet, effektivitet och användarupplevelsen. Som verksamhetsutvecklare bidrar du med ett helhetsperspektiv inom organisationens utveckling och omsätter vision till handling, det vill säga från strategi till konkret leverans. Du samordnar och engagera olika kompetenser, säkerställa framdrift och resultat.
I rollen ingår även att inspirera verksamheten och ge förutsättningar för dem att lyckas med sin utvecklingsresa. Med stöd av förändringsledning kommer du utmana invanda rutiner och se till att utvecklingen skapar resultat i vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis samhällsvetenskap, ekonomi, organisation och ledarskap eller motsvarande utbildning. Du har erfarenhet av att arbeta med förändringsledning och kunskaper i processarbete. Du har en god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt.
Med ett prestigelöst förhållningssätt och starkt målfokus bidrar du aktivt till att hitta lösningar och driva arbetet framåt. Du analyserar och ifrågasätter befintliga arbetssätt och är van att kommunicera och samarbeta med olika intressenter på alla nivåer. Du är initiativtagande, strukturerad och självgående i ditt arbete, samtidigt som du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar.
Det är meriterande om du har utbildning eller certifiering inom projektledning, förändringsledning eller verksamhetsutveckling. Även erfarenhet av att arbeta i modelleringsverktyg ser vi som meriterande.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Utvecklingsenheten Kontakt
Utvecklingschef
Louise Källbom louise.kallbom@motala.se 0141-226224 Jobbnummer
9521918