Verksamhetssupport tandvård
2025-09-01
Folktandvårdens ledningskontor i Uppsala län
Verksamhetssupport tandvård
Är du en problemlösare som vill använda din kunskap inom tandvården? Vi söker dig som brinner för att ge service och kommunicera med slutanvändarna på ett pedagogiskt sätt. Du tycker om en varierad arbetsdag där du lär dig nya saker och dagligen hjälper verksamheten på ett nytt sätt. Folktandvården i Uppsala län är stolta över att ha en egen verksamhetssupport. Hit vänder sig alla medarbetare med frågor om T4 och våra IT-system. På verksamhetssupporten har många tandvårdsbakgrund och mycket god kännedom om organisationens verksamhet. Vi söker nu förstärkning till vår verksamhetssupport!
En del av IT-avdelningen
Verksamhetssupporten är en del av Folktandvårdens IT-avdelning som även ansvarar för teknisk förvaltning, drift, samt utveckling inom IT och är en viktig stödfunktion. IT-avdelning är lokaliserade på Folktandvårdens ledningskontor som ligger i centrala Uppsala med knappt 5 minuters gångavstånd från centralstationen. På IT-avdelningen jobbar idag 11 glada medarbetare som ser fram emot att få en ny kollega!
Ditt uppdrag
Arbetet är väldigt varierat; du tar emot ärenden, prioriterar, analyserar och löser dessa. Verksamhetssupporten är proffs på bemötande och arbetar i ett ärendehanteringssystem samt använder ett callcenter för samtalshantering. I arbetsuppgifterna ingår även att ge utbildning till våra medarbetare, främst i hantering av journalsystemet T4. Därför söker vi dig som verkligen tycker om att kommunicera, vägleda och trivs i en pedagogisk roll.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som brinner för att ge service till slutanvändarna. Du ska ha förmågan att prioritera, tycka om att lösa problem samt förmedla lösningar på ett tydligt och enkelt sätt. Som person är du stabil och strukturerad och trivs med att samarbeta med andra då vi även jobbar en del i projektform. För att kunna jobba i verksamhetssupporten behöver du ha en gymnasieutbildning, samt vara utbildad inom tandvård alternativt ha yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tjänsten kräver även att du kan uttrycka dig på svenska både i tal och skrift.
Har du som söker god kunskap om Region Uppsala, Folktandvården i Uppsala län, samt våra IT-system är detta meriterande. Vi ser det även som meriterande om du tidigare har arbetet i en roll med ärendehantering eller att du har erfarenhet av teamarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet. I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten, välkommen att kontakta:
IT-chef Alexander Noom, 018- 611 61 74
HR-partner Moa Hals, 018 - 617 23 15
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 21 september 2025. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
