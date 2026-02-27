Verksamhetsstrateg till Omsorgskontoret
Omsorgskontoret står inför en omfattande omställning i och med den nya socialtjänstlagen. För att möta lagens intentioner om en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst söker vi nu en verksamhetsstrateg som ska leda och driva omställningsarbetet. Omsorgskontoret har ansvar för insatser till äldre- och personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden. Du kommer tillhöra kvalitet och utvecklingsenheten, som ingår i Omsorgskontorets stab. Arbetsgruppen består av kollegor som är verksamhetsstrateger, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) och chefssekreterare. Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som en av verksamhetsstrategerna inom omsorgskontorets stab kommer du att stödja och driva förändringsarbetet kopplat till införandet av nya socialtjänstlagen
Några exempel på arbetsområden:
• Strategisk planering i att omsätta lagstiftningens intentioner i praktiskt arbete
• Samverka med chefer, medarbetare, stödfunktioner och externa aktörer
• Bidra kompetensutveckling och gemensam förståelse för den nya lagstiftningen
• Säkerställa ett helhetsperspektiv där kvalitet, rättssäkerhet och verksamhetsnytta beaktas
• Skriva fram beslutsärenden åt nämnderna
Vem är du?
Drömmer du om att vara med och forma framtidens vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning?
En verksamhet där vi arbetar hälsofrämjande och individanpassat.
Där brukare känner trygghet, delaktighet och glädje.
Där medarbetare känner stolthet, engagemang och arbetsglädje.
Och där vi tillsammans tar ansvar för en modern, hållbar och utveckling.
DÅ är det dig vi söker!Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning som bedöms likvärdig
• Flerårig erfarenhet av arbete inom kommunal socialtjänst
• God kunskap om nuvarande och nya socialtjänstlagen
Meriterande:
• Erfarenhet från arbete inom äldreomsorg och/eller funktionshinderomsorg
• Kunskap om eller erfarenhet av arbete enligt SoL och/eller LSS
• Erfarenhet av verksamhetsnära förändringsarbete
• Utbildning inom projekt- eller förändringsledningDina personliga egenskaper
• Strukturerad, självgående och lösningsorienterad
• Prestigelös och relationsskapande
• Utvecklingsinriktad med förmåga att skapa engagemang och delaktighet
• Förmåga att se helhet och samtidigt hantera detaljer
• Erfarenhet av projektledning och/eller förändringsledning
• Förmåga att arbeta strategiskt och operativt i politiskt styrd organisation
• God analytisk förmåga och erfarenhet av kvalitets- och uppföljningsarbete
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
• Förmåga att planera, strukturera och driva komplexa processer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till att skapa goda förutsättningar för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi värdesätter våra medarbetare och erbjuder en öppen och inkluderande arbetsplats med stora möjligheter att påverka och utvecklas. Med fokus på medborgaren uppmuntrar vi nytänkande, kreativitet och aktivt deltagande i utvecklings- och förändringsarbete, med ambitionen att arbeta hållbart genom kvalitet, digitalisering och kompetensutveckling. Södertälje stadshus har sina lokaler centralt i Södertälje. Goda kommunikationsvägar både med buss och pendeltåg. Vi har öppet kontorslandskap, med fri placering utifrån ditt behov för dagen.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
