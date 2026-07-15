Verksamhetsstrateg till Omsorgskontoret
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2026-07-15
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Omsorgskontoret ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning på uppdrag av omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden. Du tillhör kvalitet- och utvecklingsenheten inom omsorgskontorets stab, tillsammans med verksamhetsstrateger, MAS, MAR, yrkeslärare inom vård och omsorg samt chefssekreterare. Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som verksamhetsstrateg får du en central roll i att utreda, analysera och driva strategiska uppdrag inom omsorgskontorets område. Uppdragen kommer från nämnderna och kontorets ledning och kan handla om att ta fram beslutsunderlag, skriva tjänsteskrivelser, besvara remisser och bidra med kvalificerade analyser som stöd för politiska och strategiska ställningstaganden. Rollen innebär också att vara med och utveckla nya arbetssätt som stärker omsorgskontorets förmåga att möta framtidens behov inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg.
Exempel på arbetsområden:
utreda uppdrag från omsorgsnämnden, äldreomsorgsnämnden och omsorgskontorets ledning
ta fram beslutsunderlag, analyser, tjänsteskrivelser och andra underlag för politisk behandling och strategiska beslut
samordna och besvara remisser, yttranden och andra förfrågningar som berör omsorgskontorets verksamhetsområden
analysera omvärldsförändringar, lagstiftning, behovsutveckling och andra faktorer som påverkar äldreomsorg och funktionshinderomsorg
ta fram förslag på nya arbetssätt, strukturer och utvecklingsinsatser som bidrar till omställningen till framtidens äldreomsorg och funktionshinderomsorg
leda eller delta i utvecklingsuppdrag där flera funktioner, verksamheter eller samarbetspartners behöver bidra till gemensamma lösningar
följa upp, dokumentera och kommunicera resultat av utredningar och utvecklingsarbete på ett tydligt och målgruppsanpassat sätt
Vem är du?
Vill du vara med och bidra till omställningen av framtidens äldreomsorg och funktionshinderomsorg? Då kan du vara rätt person för tjänsten som verksamhetsstrateg hos oss. Det här är en tillsvidareanställning för dig som vill arbeta nära både nämnder, ledning och verksamheter och bidra med kvalificerade utredningar, analyser och utvecklingsförslag som stärker omsorgskontorets förmåga att möta framtidens behov och krav. Kvalifikationer
• Du har relevant akademisk utbildning inom exempelvis statsvetenskap, sociologi, socialt arbete, socionomutbildning, folkhälsovetenskap, offentlig förvaltning eller annan likvärdig utbildning.
• Du har erfarenhet av kvalificerat utvecklingsarbete, projektledning eller samordning, gärna i offentlig verksamhet.
• Du uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Det är meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete, arbete i politiskt styrd organisation, förändringsledning, processledning eller att ta fram nya arbetssätt och strukturer. Kunskap om äldreomsorg, funktionshinderområdet, socialtjänst, välfärdsutveckling eller offentlig förvaltning är också meriterande. Dina personliga egenskaper
Du är analytisk, strategisk och har förmåga att se både helhet och detaljer. Du arbetar strukturerat och självständigt, men trivs också med att samarbeta med andra för att hitta vägar framåt i komplexa frågor. Du har lätt för att formulera dig tydligt i skrift, kan omsätta analyser till konkreta förslag och är trygg i att driva utveckling i en politiskt styrd organisation. Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och engagerad i att bidra till hållbara arbetssätt som möter framtidens behov. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får vara med och påverka hur framtidens äldreomsorg och funktionshinderomsorg formas i Södertälje. Du får en strategisk roll i ett viktigt skede, där analys, utveckling och nya arbetssätt är centrala för att möta förändrade behov, ökade krav och skapa hållbara lösningar för invånarna.
Kvalitet- och utvecklingsenheten sitter i stadshusets moderna lokaler nära centrum och kommunikationer. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete del av arbetstiden. På vår arbetsplats har vi inte fasta arbetsplatser utan du som medarbetare väljer arbetsplats utifrån arbetsuppgift. Arbetet vi gör tillsammans har sin utgångspunkt i ett professionellt och respektfullt bemötande.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: javascript:void(0)
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Kvalitetschef
Pernilla Andreason Pernilla.Andreasson@sodertalje.se +46852302032 Jobbnummer
10003642