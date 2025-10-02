Verksamhetsstrateg - Elnät
2025-10-02
Gör skillnad - bli vår verksamhetsstrateg
Vill du vara med där energibranschen förändras i raketfart? Som Verksamhetsstrateg för Elnät hos Jönköping Energi får du en nyckelroll: du spanar på omvärlden, tolkar regelverk (nationella som europeiska), analyserar kundinsikter och omsätter det till smarta beslut och initiativ. Kort sagt - du hjälper oss att både förstå framtiden och bygga den.
Hos oss får du en central och inflytelserik position inom vårt ansvarsområde Elnät. Du ansvarar för att initiera och driva utvecklingsprojekt med fokus på effektivisering och hållbara förbättringar. Du har nära samarbete med flera enheter internt. Du har ett helhetsperspektiv på verksamheten och arbetar både strategiskt och taktiskt.
Vad du gör (på riktigt)
Analyserar omvärld, lagstiftning och kundbehov - och gör det begripligt för oss andra
Tillsammans med ledningsgruppen håller ihop vårt strategiska arbete och får strategier att hända
Leda förbättrings- och utvecklingsprojekt inom hela verksamheten, samt stötta enhetschefer i deras roller.
Analysera processer för att identifiera effektiviseringspotential
Arbeta nära ledning och medarbetare för att skapa samsyn och driva förändring
Följa upp resultat och säkerställa hållbar implementering
Du ingår i ledningsgruppen, vilket innebär att du är med och formar den övergripande riktningen för verksamheten inom Elnät. Du bidrar i beslutsfattande och agerar rådgivande i utvecklingsfrågor.
Vi tror att du har:
Ledarskapserfarenhet - förändringsledning.
Flera års erfarenhet av projektledning och/eller verksamhetsutveckling
Förmåga att se helheter, driva förändringsarbete och skapa engagemang
En god analytisk förmåga samt erfarenhet av att arbeta med förbättringsmetodik
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
God kommunikativ förmåga och trivs i en roll med många kontaktytor
Tidigare erfarenhet av arbete i eller med ledningsgrupp är meriterande - men det viktigaste är att du vill bidra med strategiskt värde och helhetssyn.
Mer information
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-14. Urval görs löpande så dröj inte med att söka!
Kontakta gärna Enhetschef Lise-Lotte Melin via Lise-lotte.Melin@jonkopingenergi.se
alt 036-108386 för mer information.
För fackliga frågor Jesper Käki, Vision, på tel. 036-19 18 45 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, på tel. 036-10 32 37.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Inför varje rekrytering tar vi beslut om vilka rekryteringskanaler vi ska använda och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp
