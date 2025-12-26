Verksamhetsspecialist VA
2025-12-26
Sokigo har lanserat Gaida för VA, Sveriges smartaste verksamhetssystem för VA-branschen! Nu söker vi en verksamhetsspecialist som vill hjälpa våra kunder att ta nästa steg - från rådgivning till implementation och omsätta ny teknik till konkret nytta i hela kundresan.
Som expert inom VA kombinerar du din branschkunskap med ett tydligt teknikintresse. Du bygger relationer, driver arbetet i mål och bidrar till att göra underjordisk infrastruktur synlig och beslutsbar genom data, analys och digitala arbetsflöden. Du kommer nära både kundernas verksamhet och våra interna team och är med och utvecklar våra erbjudanden över tid.Publiceringsdatum2025-12-26Arbetsuppgifter
Stötta kunder vid införande och användning av Gaida för VA
Hålla utbildningar för kunder samt stödja dem i att utveckla sin verksamhet med hjälp av Gaida för VA
Genomföra verksamhetsnära tester av Sokigos lösningar samt genomföra kund-demos
Följa branschens utveckling och omsätta insikter till förbättringar av Sokigos erbjudande
Samverka med interna team för att vidareutveckla våra tjänster och produkter Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet inom VA, t.ex. VA-ingenjör, utredningsingenjör eller motsvarande
Civilingenjörs-/högskoleutbildning inom ekosystemteknik, väg- och vatten, samhällsbyggnad eller likvärdigt
Meriterande med GIS-erfarenhet och/eller konsultbakgrund
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Du trivs i en rådgivande roll med kundkontakt, är nyfiken och håller dig uppdaterad inom teknik och bransch. Med resultatinriktning, pedagogisk förmåga och struktur gör du komplexa frågor begripliga och driver uppdrag i mål.
Vi erbjuder
Hos Sokigo blir du del av en kultur där samarbete, utveckling och engagemang står i centrum. Vi har korta beslutsvägar, frihet under ansvar och goda möjligheter att påverka arbetssätt och processer. Här får du kollegor som gärna delar kunskap och bygger lösningar tillsammans.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Gävle, Sundbyberg, Göteborg, Karlskrona eller Malmö. Vi tillämpar provanställning.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan snarast.
För att skapa en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt använder vi kapacitets- och personlighetstester som en del utav vår urvalsprocess.
Eftersom Sokigo, direkt eller indirekt arbetar med data som kan vara samhällskänslig utför vi alltid bakgrundskontroll på tilltänkta kandidater.
Om Sokigo:
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Som anställd hos oss får du kompetensutveckling, fast lön, pensionsförsäkring, friskvårdsbidrag och andra förmåner. Du får jobba med 250 trevliga och engagerade arbetskamrater runt om i landet. Sokigo är en del av koncernen Addnode Group. Sokigo har en positiv inställning till att kunna arbeta hemifrån och strävar efter att hitta rätt balans utifrån respektive roll och person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comstream AB
(org.nr 556945-8911) Arbetsplats
Sokigo AB Jobbnummer
9663853