Verksamhetssamordnare till ledningsstöd
2025-10-09
Nu söker vi en verksamhetssamordnare som vill vara med och forma framtidens planering och uppföljning inom vårt verksamhetsområde logistikmateriel. Här får du möjlighet att omvandla analyser till tydliga beslutsunderlag och utveckla metoder som gör verklig skillnad. Tillsammans med ett erfaret team påverkar du helheten, driver viktiga beslut framåt och ser resultatet av ditt arbete - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Som verksamhetssamordnare får du en central roll i att stötta stabschefen och avdelningscheferna inom verksamhetsområdet med planering analys och uppföljning av verksamheten. Du bidrar till att stärka såväl vår förmåga inom strategisk verksamhetsstyrning som utveckling av effektiva arbetssätt och processer.
Du driver utvecklingen av verksamhetens planerings- och uppföljningsprocesser och får möjlighet att forma framtidens arbetssätt för styrning och analys. Arbetet omfattar både operativa, taktiska och strategiska uppgifter, från att ta fram och analysera beslutsunderlag till att samordna och utveckla metoder till stöd för verksamhetsområdets ledningsgrupp och chefer.
En central del av uppdraget är att bidra till att verksamheten når sina mål och kontinuerligt förbättra arbetssätt och processer. Struktur och tydliga förutsättningar för styrning, planering och uppföljning är viktiga, samtidigt som du får utrymme att utveckla metoder som stärker ledning och chefer i deras arbete.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning (exempelvis statsvetare, civilingenjör, civilekonom) eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig relevant och aktuell erfarenhet som verksamhetscontroller och av att arbeta med verksamhetsuppföljning. Utifrån det har du även erfarenhet och god förståelse för såväl lednings- och styrmodeller som nyckeltal samt dess effekter på olika nivåer i organisationen.
Vidare har du erfarenhet av att pedagogiskt vägleda utifrån framtagna analyser. Likaså behöver vara van att arbeta i ekonomi-, verksamhets- och analyssystem, såsom Excel och Power BI. Tjänsten ställer även krav på erfarenhet av att utarbeta beslutsunderlag samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom myndighet, till exempel med internkontroll, projektarbete eller andra uppgifter som vi bedömer värdefulla för tjänsten.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är självgående och tar ansvar för ditt arbete, samt har förmågan att behålla lugnet och ett realistiskt perspektiv även i pressade situationer. Du är relationsskapande och bygger goda kontakter, samtidigt som du kan se helheten och agera strategiskt med långsiktiga mål i fokus. Noggrannhet och kvalitet genomsyrar ditt arbete och du säkerställer att dina leveranser alltid uppfyller högt ställda standarder.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde logistikmateriel som ansvarar för materiel och tjänster inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem till Försvarsmakten. Staben inom verksamhetsområdet stödjer verksamhetsområdeschef logistik med att leda, koordinera och utveckla verksamhetsområdet samt stödjer avdelningarna i deras verksamhetsutövning. Staben innehåller funktioner för produktionsplanering, ekonomi, beredskap- och säkerhetsarbete.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 29 oktober 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Ann Karlsson, OFR/S Peter Boström, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Mattias Grönberg via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9549333