Verksamhetssamordnare cybersäkerhetsområdet
2025-09-16
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du bidra till utvecklingen av ett cybersäkert samhälle i en föränderlig tid? Då kanske du är vår nästa kollega!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Ditt arbetsområde är att för MSB:s räkning tillsammans med enhetschef och ytterligare medarbetare arbeta med samordning av verksamhetens arbete med regeringsuppdrag, remisser, stöd vid förändring och utveckling, deltagande i utvecklingsprojekt samt stöd till verksamheten Strategisk cybersäkerhet i frågor av juridisk karaktär.
Arbetet sker såväl inom MSB som inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentret, NCSC, och i dialog med FRA och övriga berörda myndigheter. Du kommer att arbeta nära och stödja vår verksamhetstrateg.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
- delta i MSB:s arbeten med regeringsuppdrag inom MSB och att stödja enhets- och verksamhetschef i utvecklingen av det strategiska cybersäkerhetsområdet.
- samordna och delta i arbetet i arbetsgrupper inom ramen för MSB och NCSC samt verksamheterna för strategisk cybersäkerhet respektive operativ cybersäkerhet vid MSB med verksamhetsfrågor och frågor av juridisk karaktär.
- följa upp och utveckla de processer- och den verksamhetsutveckling som sker inom verksamheten för strategisk cybersäkerhet såväl som inom FRA/NCSC.
- tillsammans med andra medarbetare på avdelningen utveckla befintliga och nya strategiska partnerskap.
- företräda MSB och NCSC såväl internt som externt, och i förekommande fall att hålla presentationer och agera föreläsare för stora grupper.
Eftersom verksamheten är i en förändringsfas, kommer arbetet även att omfatta utveckling av metoder, rutiner och arbetssätt för att stödja verksamheten med samordningen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom juridik med minst tre års arbetslivserfarenhet av arbete med juridik, verksamhetsledning, strategiutveckling, samordning och stöd till högre ledning. Du har en dokumenterad förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift, på både svenska och på engelska och du är skicklig på att skriva kärnfulla texter.
Det är meriterande om du har:
- grundläggande kompetens inom området informations- och cybersäkerhet.
- erfarenhet av analys och privat-offentlig samverkan.
- erfarenhet av politiskt styrd verksamhet.
- erfarenhet av arbete i internationella kontexter.
- erfarenhet av att företräda en organisation och presentera dess budskap inför stora grupper.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
I ditt arbete är du en nyfiken och driven lagspelare, som samtidigt kan ta egna initiativ och självständigt genomföra aktiviteter från start till mål. Du är utåtriktad och tycker om att knyta kontakter och bygga relationer. Vidare trivs du med kombinationen av att jobba strategiskt, samverka med andra samt med arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär.
Arbetsprov vid intervjun kommer att tillämpas.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Stockholm på vårt kontor i Tomteboda och resor i anställningen förekommer både inom Sverige och internationellt.
Det pågår en utredning om att flytta hela eller delar av cyberverksamheten på MSB till FRA, vilket kan komma påverka tjänstens placering framöver.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Enheten är placerad på avdelningen för Cybersäkerhet och samhällsviktiga kommunikationer på MSB. Vi är idag 5 medarbetare på enheten. Enheten för nationell centersamverkan arbetar idag med samordning, stöd, projektledning och samverkan med såväl näringsliv som myndigheter. En stor del av enhetens arbete består av samordning inom MSB gentemot det nationella cybersäkerhetscentret, NCSC.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du veta mer?
Har du frågor kontakta enhetschef Lars-Göran Emanuelson. Facklig företrädare är Carl Önne SACO-S, Jan Herremo ST och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
