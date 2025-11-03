Verksamhetsplanerare till hemtjänsten i Lomma
2025-11-03
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Vill du ha ett omväxlande och självständigt arbete där du är med på resan där vi förvandlar hemtjänsten i Lomma till Sveriges bästa hemtjänst? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som verksamhetsplanerare med inriktning mot bemanning och administration inom Hemtjänsten i Lomma kommun!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som verksamhetsplanerare inom Lomma hemtjänst så är dina tre huvuduppdrag att planera besöksslingor i Lifecare Planering, sköta bemanningsplanering samt bistå i den administrativa driften. Eftersom vi på Lomma hemtjänst tror att vi är starka tillsammans så kommer du hela tiden att verka i ett tillitsfullt och dialogbaserat samarbete med undersköterskor och vårdbiträden, teamledare, verksamhetsplanerare samt enhetschefer.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Planera det dagliga arbetet (Lifecare Planering).
• Planera och samverka med övriga professioner vid hemgångar.
Bemanning
• Personal- och löneadministration (Visma, Timecare, Vikariebanken, anställningsbevis, semesterlistor mm.)
• Introduktion och avslut av personal
• Schemaläggning & semesterplanering
• Schemaläggning och uppföljning av personalutbildningar/delegering
• Samordning av verksamhetsrelaterade uppgifter och stöd till enhetschef
• Följa LAS-lista vid bemanning
• Vikarieuppföljning
Verksamhetsadministration
• Beställningar och inköp
• Hantering av personalkläder
• Ta emot leveranser
• Fakturahantering och kontering
• Mobilhantering & felanmälan till IT
• Hantering av bilar
• Hantering av cyklar
• Lokalansvar, kontorsmaterial, felanmälan och servicefunktioner
Brandskyddskontroll enligt SBA-rutinerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Minst har gymnasieexamen eller yrkeshögskola
• Har erfarenhet från hemtjänst eller SÄBO
• Har erfarenhet av administrativt arbete och personaladministration inom vård och/eller äldreomsorg
• Hanterar svenska språket väl i både tal och skrift
• Har goda kunskaper inom IT samt vana att arbeta i olika verksamhetssystem (exempelvis Visma, Agresso, Vikariebanken, Timecare, Lifecare)
• Är ekonomiskt medveten
• Är noggrann och strukturerad
• Har förmåga att etablera goda relationer med så väl interna som externa aktörer
• Har god organisatorisk förmåga, är serviceinriktad och har en positiv attityd
• Kan arbeta självständigt och ta ansvar för sina arbetsuppgifter
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har en YH-utbildning, exempelvis som chefsstöd eller annan utbildning inom logistik eller personaladministration.
Du arbetar i enlighet med kommunens värdegrund: respekt, öppenhet och ansvar.
Rekrytering kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
