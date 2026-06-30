Verksamhetsplanerare till hemtjänsten i Lomma
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lomma Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lomma
2026-06-30
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Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad – varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som en del i Lommas omställning till Nära Vård så ingår du i ett team med verksamhetsplanerare. Dina arbetstider 06.30- 15.15 på vardagar samt 06.30-13.00 var tredje eller varannan helg.
Hos oss arbetar du endast administrativt.
Vi erbjuder alla att arbeta heltid, vilket innebär 37 timmar/vecka.
Du är ansvarsfull, engagerad, flexibel och lyhörd - med brukare, anhöriga och kollegor. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vardag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du kan samarbeta och bibehåller lugn och fokus, även i situationer när mycket händer på samma gång. Du behöver vara trygg i dig själv och kunna sätta gränser när det behövs.Kvalifikationer
Du är ansvarsfull och kan kombinera omsorgstagar- och personalschema med utgångspunkt från verksamhetens resurser.
Som person är du trygg i att fatta snabba beslut när situationen kräver det. Du har en god samarbetsförmåga och är bra på att skapa nya kontakter och behålla goda relationer och har även lätt för att göra detta via telefon.
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik. Som verksamhetsplanerare behöver du kunna kombinera struktur och framförhållning med förmågan att snabbt ställa om när verksamheten kräver det. Du blir också en viktig del i att vara med och kvalitetssäkra och utveckla nya arbetssätt. Du är trygg i att fatta beslut i vardagen utifrån din roll och vara ett nära stöd till personalen i det dagliga arbetet. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, är lyhörd för verksamhetens behov och tar initiativ till att söka den information som krävs för att arbeta i uppdraget.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i planerings- och schemaverktyg och/eller arbete inom hemtjänst. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av samordning eller planering inom hemtjänst eller vård och omsorg. (meriterande om du har vana av Lifecare Planering).
Tidigare arbetat administrativt och har förståelse för bemanning och schemaläggning.
God kunskap i social dokumentation.
Gymnasieutbildning, gärna undersköterskeutbildning eller administrativ utbildning.
God datorvana och är bekväm med moderna digitala verktyg.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi redovisar lön för 10:e och 90:e percentil: 37800 kr/mån-43040 kr/mån. Löneintervallet anges i enlighet med gällande regelverk om lönetransparens
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "102-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma Kommun
(org.nr 212000-1066)
Hamngatan 3 (visa karta
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234 81 LOMMA Arbetsplats
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO Kontakt
Avdelningschef
Liselott Nilsson Klang liselott.nilssonklang@lomma.se 0709-413232 Jobbnummer
9985979