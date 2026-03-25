Verksamhetsområdeschef för IVO:s aktörstillsyn
Inspektionen för vård och omsorg / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg i Stockholm
, Solna
, Örebro
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du bidra till en tryggare vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu en verksamhetsområdeschef till Aktörstillsyn.
IVO:s uppdrag och ansvarsområde växer. Vi vässar både vårt arbetssätt och vår organisation för att kunna axla en större uppgift. Under de kommande åren kommer vi att behöva bli fler medarbetare.
Som ett led i vårt förändringsarbete inför IVO en ny organisatorisk nivå, verksamhetsområden, och därtill verksamhetsområdeschefer. På avdelningen Aktörskontroll införs två verksamhetsområden, Aktörstillstånd och Aktörstillsyn, med tio underliggande enheter. Verksamhetsområdet Aktörstillsyn ansvarar för IVO:s tillsyn med inriktning mot att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet inom vård och omsorg.
Om jobbet
Som chef för verksamhetsområdet Aktörstillsyn har du ett strategiskt och långsiktigt ansvar för IVO:s samlade arbete mot välfärdsbrottslighet. Du ansvarar för både det operativa arbetet och utvecklingen av IVO:s samlade förmåga inom området. Det innebär att du förväntas skapa resultat här och nu samtidigt som du stärker myndighetens förmåga att både förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.
Du säkerställer en rättssäker och effektiv handläggning inom verksamhetsområdet och skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, förbättrade arbetssätt och kompetensförsörjning. Du företräder verksamheten, omvärldsbevakar och samverkar med andra myndigheter, vård- och omsorgsaktörer samt andra intressenter.
I rollen ingår ett nära samarbete med avdelningschef, underställda enhetschefer och övriga verksamhetsområdeschefer inom avdelningen, liksom med övriga chefer och medarbetare inom IVO.
Du rapporterar direkt till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till den strategiska styrningen av avdelningen. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för ditt verksamhetsområde och säkerställer arbetsmiljön i enlighet med lagar och föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete.
Ledarrollen
Du är en tydlig ledare och arbetsgivarrepresentant, med god förståelse för arbetsgivarrollen såväl i relation till medarbetare som till överordnad chef. Vidare har du förmåga att kommunicera och förankra strategiska beslut och budskap på ett sätt som är begripligt och ändamålsenligt. Rollen kräver ett lyhört, engagerat och utvecklande ledarskap, där fokus ligger på att leda, coacha och utveckla underställda enhetschefer i linje med IVO:s uppdrag och mål.Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk examen eller motsvarande,
• flerårig erfarenhet av chefsuppdrag vid statlig myndighet,
• erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet med tydliga kvalitets- och rättssäkerhetskrav,
• erfarenhet av samverkan med andra myndigheter på strategisk nivå,
• erfarenhet av strategiskt arbete mot välfärdsbrottslighet,
• goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt
Du har mycket god samarbetsförmåga och arbetar med ett tydligt helhets- och utvecklingsperspektiv. Du trivs i skärningen mellan strategi och operativt genomförande och har förmåga att omsätta övergripande mål till konkreta handlingsplaner och tydliga uppdrag. Du är strukturerad, lösningsorienterad och bra på att prioritera. Genom god planerings- och samordningsförmåga säkerställer du att insatser genomförs effektivt. Du skapar riktning, lärande och framdrift.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du även har:
• erfarenhet av tillstånds- eller tillsynsverksamhet på statlig myndighet,
• erfarenhet av större förändrings- och förbättringsarbete,
• erfarenhet av att företräda arbetsgivaren i media och i publika sammanhang,
• erfarenhet av att leda andra chefer eller arbetsledare, exempelvis teamledare, projektledare och tillsynsledare.Övrig information
Vi tillämpar sex månaders provanställning. Du kommer att vara placerad i Stockholm alternativt Örebro. Resor i tjänsten förekommer.
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: Arbeta hos oss | IVO.seSå ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen, och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 15 april 2026
I denna rekrytering kan arbetspsykologiska tester komma att användas som en del i processen.
Observera att vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Du kan därför komma att genomgå en säkerhetsintervju.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
Arbetsplatsbeskrivning
Avdelningen för Aktörskontroll ansvarar för tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS. Avdelningen ansvarar också för myndighetens tillsyn med inriktning mot välfärdsbrottslighet samt samordning av myndighetens samlade arbete mot välfärdsbrottslighet. Avdelningen har tio enheter fördelade på två verksamhetsområden. Verksamhetsområdet Aktörstillsyn utgörs av fyra enheter, varav två arbetar med tillsyn med inriktning att motverka välfärdsbrottslighet och två arbetar med ägar- och ledningsprövning inom ramen för tillsynen.
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare - alltid med fokus på patienter och brukare.
Myndigheten har cirka 800 medarbetare. Tillsyn bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet, medan tillståndsprövning, analys, planering, kommunikation samt verksamhetsstöd finns i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
Fast månadslön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Jobbnummer
9819495