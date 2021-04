Verksamhetskonsulter till vår kund - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Organisationsutvecklarjobb i Sundsvall

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Organisationsutvecklarjobb / Sundsvall2021-04-06Brinner du för att leda utveckling och förändring med förmåga att arbeta både strategiskt och operativt?Står du stadigt i förändringar och komplexa transformationer och tror på att varaktig förändring och realisering av nytta skapas genom att jobba med både struktur och beteendeförändring?Då vill vi höra från dig!Om ossColegica bidrar till att företag och organisationer förverkligar och realiserar kort- och långsiktiga effekter vid förändringar. Detta genom att utveckla både verksamhetens struktur och kultur och vara en positiv förändringskraft, allt i syfte att skapa efterfrågat resultat.Colegica är just nu i en expansiv fas och vill bli många fler, både anställda och partners, som kan och vill vara med och stärka alla dimensioner av vårt erbjudande inom verksamhets- och organisationsutveckling. Detta för att sammantaget möta både nuvarande och framtida efterfrågan för att bidra till våra kunders måluppfyllelse i olika typer av uppdrag.Vi erbjuder digHos Colegica finns möjligheter att vara med i spännande och varierande uppdrag hos kunder i olika omställnings- och utvecklingsskeden. Du ges riktigt goda förutsättningar att växa i din profession och möjligheter att bli bättre på det du är bäst på och utveckla dig utifrån intresseområden. Det finns ett stort utrymme för egna initiativ och påverka den tillväxtresa Colegica nu genomför.Som en framtida kollega, antingen som anställd eller partner, möts du av ett värderingsdrivet företag med en varm, öppen och generös stämning och ett gemensamt sammanhang.Som anställd på Colegica tillämpar vår kund en fast grundlön med en incitamentsmodell, skulle det istället vara så att du är en partner med eget bolag så tillämpas en intäktsmodell. Låter detta som en spännande möjlighet? Det är det! Skicka in en ansökan så snart som möjligt då vi löpande arbetar med urval och intervju.Detta är ett rekryteringsuppdrag där StudentConsulting hanterar den första kontakten med dig som är intresserad och sedan överlämnar detta till Colegica. Eventuella frågor besvaras av Ida Holmer på StudentConsulting ida.holmer@studentconsulting.com . Tänk på att väl genomarbetade ansökningshandlingar där du tydligt beskriver din erfarenhet ökar dina chanser i urvalsprocessen. Tjänsterna tillsätts enl. ök med kund men vi ser gärna att du är tillgänglig tidigt under 2021.2021-04-06Vi söker erfarna verksamhetskonsulter, förändringsledare och projekt-/programledare som tycker om att jobba i en dynamisk miljö, som är initiativrika, med en stark analytisk förmåga. Omställning till nya arbetssätt sker som en integrerad del i. Det innebär att i våra uppdrag är du lika mycket projektledare, förändringsledare och inspiratör som problemlösare. För dig är det självklart att involvera både invånare och medarbetarna i utvecklingsarbetet och du är duktig på att visualisera nyttan med lösningar och förändrade arbetssätt. Ny teknologi, effektiva processer och nya arbetssätt är naturliga ingredienser i våra uppdrag.Vi söker dig som har:Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhetDin spetskompetens finns inom verksamhets- och organisationsutveckling, förändringsledning, effekthemtagning och/eller projekt- och programledning.Erfarenhet av förändringsledning och ledningsnära stödBranscherfarenhet från offentlig sektorDu har en relevant akademisk examenDu är pragmatiskt och initiativrik och har en god förmåga att sätta dig in i nya situationer, förstå verksamheters behov och omsätta det till konkreta aktiviteter och lösningar. Såklart så slutför du det du påbörjat. Du har en vana av att balansera många intressenters skiftande viljor och erfarenhet av att arbeta som ett ledningsnära stöd.Du tror liksom vi att det inte finns en lösning för allt men du sätter människan i fokus samt har verktygen, metodiken och erfarenheten för att skapa anpassade lösningar som krävs för att uppnå bestående resultat.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Studentconsulting Sweden AB (Publ)5674423