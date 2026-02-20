Verksamhetscontroller STR
Vill du vara med och utveckla styrningen på en viktig och dynamisk förvaltning? Som verksamhetscontroller på Kretslopp och Vatten arbetar du med controlling och utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.
Uppdraget innebär en central roll i förvaltningens styrsystem när det gäller att säkerställa fungerande processer inom verksamhetsplanering, uppföljning, riskhantering och kontroll.
Tillsammans med dina kollegor i controllerteamet ansvarar du för att skapa struktur och systematik samt ge stöd för ändamålsenlig verksamhetsstyrning. Förekommande arbetsuppgifter i rollen är att ta fram tidplan för planering och uppföljning, riskhantering och kontroll samt att processleda och koordinera uppföljningar såsom delårs-och årsrapport, internkontroll och riskanalyser. Du identifierar avvikelser och förbättringsområden samt ger underlag för beslut. I rollen ingår ett särskilt uppdrag att samla in, bearbeta och analysera statisk inom vatten och avlopp för både interna och externa ändamål och rapporteringar.
I din roll bistår du avdelningschef med sammanställningar, rapporter samt underlag och presentationer inför förvaltningsledning och nämnd.
Denna roll kommer även vara ansvarig för utveckling och administration av Stratsys, Göteborgs Stads IT-system för verksamhetsstyrning. Det innebär ett operativt arbete i systemet där du särskilt samordnar verksamhetsplanering och uppföljning.
Tjänsten är placerad på avdelningen Strategisk samordning. Avdelningen ansvarar för struktur, metod och verktyg för att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Strategisk samordning är också ansvariga för den årliga taxeprocessen och taxornas konstruktioner samt samordning av forskning och innovation, miljö och klimatarbete och förvaltningsövergripande remisser. Avdelningen består av nio medarbetare med befattningarna strateg, förvaltningscontroller, verksamhetscontroller, verksamhetsutvecklare, miljöstrateg och utredare. Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis offentlig förvaltning, och som har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet.
Tjänsten innebär att ta fram rapporter och genomföra analyser, vilket ställer krav på mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Har du dessutom erfarenhet av arbete i Stratsys och erfarenhet av arbete inom VA eller avfallsbranschen ser vi det som meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, ansvarstagande och samarbetsinriktad med fokus på resultat och kvalitet. Du trivs i en roll där du växlar mellan att styra, stödja och följa upp, och har förmågan att se både helhet och detaljer. Med god analytisk förmåga kan du hantera komplexa frågor och omsätta dem i genomförbara lösningar. Du är en trygg kommunikatör, uttrycker dig tydligt i tal och skrift och känner dig bekväm med att leda möten samt delta i arbetsgrupper och nätverk.
Vill du bidra i ett viktigt och spännande utvecklingsarbete? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Anställningsvillkor
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket ställer krav på en godkänd säkerhetsprövning, innefattandes intervju, registerkontroll samt alkohol- och drogtest.Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
