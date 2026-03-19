Verksamhetscontroller - styrning och uppföljning
2026-03-19
Vill du arbeta med planering, styrning och uppföljning av en samhällsviktig verksamhet?
Hos oss får du en central roll där du säkerställer att mål omsätts till handling och att uppföljningen driver verksamheten framåt.
Vi är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster - för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetscontroller ansvarar du för att driva och samordna bolagets arbete med verksamhetsplanering och måluppföljning samt håller ihop rapporteringen i Stockholms stads system för ledning och styrning ILS (Stratsys).
Som systemansvarig för ILS ansvarar du för struktur, innehåll och utveckling av bolagets styrning i systemet.
Du arbetar nära bolagets ledning och har en central roll i att säkerställa framdrift, kvalitet och leverans i planerings- och uppföljningsprocessen. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning med placering på huvudkontoret i Ulvsunda, Bromma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Leda, driva och samordna bolagets strategiska planeringsarbete tillsammans med ledningsgruppen
* Samordna och ta fram bolagets verksamhetsplan
* Samordna tertialrapportering och uppföljning av verksamhetens utfall och mål
* Ta fram underlag inför styrelserapportering
* Ansvara för rapportering i ILS samt vara systemägare
* Säkerställa målstruktur, ägardirektiv och uppföljningslogik i systemet
* Driva utveckling av arbetssätt inom styrning och uppföljning
Du ingår i en controllergrupp om åtta personer, bestående av business controllers och projektcontrollers, där ni tillsammans bidrar till att utveckla bolagets styrning och uppföljning. Controllingenheten är en del av ekonomiavdelningen, som består av cirka 60 medarbetare inom redovisning,controlling, inköp och juridik.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen arbetar du strukturerat och har en mycket god förmåga att planera, prioritera och driva arbete framåt enligt givna tidplaner. Du är analytisk och har ett strategiskt perspektiv, samtidigt som du har förmåga att se detaljer och säkerställa kvalitet i underlag och leveranser.
Du är en tydlig kommunikatör som skapar förståelse och riktning i organisationen. Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och förmåga att bygga förtroende.
Du är trygg i din roll och driver frågor framåt även när det kräver att du utmanar, ställer krav och påverkar andra delar av organisationen.
Vi söker dig som har:
* Universitets- eller högskoleutbildning inom relevant område
* Minst fem års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis verksamhetsplanering, styrning och måluppföljning
* Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från en politiskt styrd verksamhet eller arbete med ILS/Stratsys.
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2026 04-19 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du rekryteringsansvarig Naomi Korang via mejl: Naomi.Korang@svoa.se
eller via telefon: 0739142383
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi valt att jobba med rekryteringstester i vår urvalsprocess.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Vi ser fram emot din ansökan!
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313969".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Vatten AB
(org.nr 556210-6855) Arbetsplats
Stockholm Vatten och Avfall, HR Kontakt
Naomi Korang Naomi.korang@svoa.se 0739142383
9808532