Verksamhetschef till Vårdcentralen Kungsgatan
2025-11-10
Vi söker dig som vill vara med och leda och utveckla Vårdcentralen Kungsgatan tillsammans med oss!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, 4 jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede. Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården.
Vårdcentralen Kungsgatan är en del av Primärvårdscentrum (PVC) i Region Östergötland och ligger centralt i Linköping nära centralstationen. Vår verksamhet består bland annat av läkarmottagning, BVC, samtalsmottagning, dietistmottagning, rehabiliteringssamordnare, distriktssköterske- och sjuksköterskemottagning, undersköterskemottagning samt medicinsk fotvård. Totalt är vi cirka 50 medarbetare och har cirka 13 000 listade patienter.
Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef kommer du att leda, planera och utveckla verksamheten. Du kommer för Vårdcentralen Kungsgatan ansvara för budget, personal, arbetsmiljö, patientsäkerhet och medicinsk kvalitét. Din roll är värdefull då du tillsammans med medarbetarna översätter verksamhetens mål i dagligt arbete och har fokus på att utveckla och förbättra verksamheten
Som verksamhetschef är du också med och bidrar till den gemensamma utvecklingen av primärvården inom Region Östergötland. Hos Region Östergötland kan du fortsätta utvecklas som chef och ledare. Vi erbjuder ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer som ger kunskap, verktyg och mod att utvecklas i rollen som ledare. Som chef hos oss finns också en möjlighet till att ha en viss procent av tjänsten i din grundprofession inom hälso- och sjukvård.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 50 medarbetare med hög kompetens, medarbetare med lång och gedigen erfarenhet blandas med kollegor som är mer nya inom primärvården, en fin mix som bidrar till bra kvalitet och god utveckling. Vi har som mål att alla medarbetare ska trivas på arbetet och är övertygade om att god trivsel märks i mötet med patienten. Vår ambition är att erbjuda alla patienter vård av bästa möjliga kvalitet. Vi har Läkare Teleq, akutteam och frågeläkarfunktion.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleexamen och flerårig erfarenhet som ledare inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård och är väl förtrogen med de krav och utmaningar som en vårdcentral ställs inför. Du behärskar god svenska i tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver detta.
Du har en stark förmåga att leda i förändring, inspirera och fatta kloka beslut som bidrar till att nå gemensamma mål. Som ledare motiverar du dina medarbetare, skapar engagemang och främjar delaktighet för att driva verksamheten framåt. Du är lugn, stabil och kontrollerad i ditt arbete - även när tempot är högt eller förutsättningarna förändras i både förvaltande och utvecklande processer.
Vidare samarbetar du bra med andra människor, lyssnar och kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt, samtidigt som du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv. Som verksamhetschef ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du kommer med idéer och nya arbetssätt i arbetsrelaterade frågor och bidrar med ett nytänkande som leder till resultat.
Summerat ser vi att du arbetar med ett situationsanpassat ledarskap som tar hänsyn till en kompetent och självständig arbetsgrupp.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% i din grundprofession inom Region Östergötland med tidsbegränsat chefsförordnande.
Intervjuer planeras att genomföras under vecka x.
