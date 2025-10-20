Verksamhetschef till Sydnärkes Utbildningsförbund
Vill du bidra till utveckling av verksamheten och bygga för framtiden?
Här finns möjligheten att som verksamhetschef leda och utveckla arbetet tillsammans med kompetenta rektorer och medarbetare.
Vi står inför en spännande tid med framtagande av ny riktning och vision för förbundet, nya skolreformer, förändrad demografi och olika lokala utvecklingsarbeten.
Förbundet
Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. På deras uppdrag bedriver vi och är skolhuvudman för gymnasieutbildning och anpassat gymnasium vid Alléskolan och vuxenutbildning Allévux samt i viss mån även uppdragsutbildning.
Vår målsättning är att alla utbildningar hos oss ska vara det självklara valet för regionens ungdomar, vuxna och arbetsgivare.
Hos oss hittar du en gymnasieskola med en bredd av både teoretiska och praktiska utbildningar, hög trivsel bland både elever och medarbetare och hög behörighet bland undervisande lärare.
Förutom en varm och välkomnande arbetsmiljö så får du både friskvårdstimme och friskvårdsbidrag hos oss.
Som verksamhetschef har du ett övergripande verksamhets- och resultatansvar för alla skolformerna samt är chef över sju rektorer. I uppdraget ingår idag att samordna och leda det övergripande systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, självständigt leda och driva utvecklingsuppdrag, projekt och utredningar vid behov.
Tillsammans med ekonomichef och HR/IT chef ingår du i förbundsledningen med ett strategiskt perspektiv på skolutveckling och är direkt underställd förbundsdirektör.Kvalifikationer
För att lyckas är det viktigt att du har en god kännedom om svensk gymnasieskola och vuxenutbildning med de möjligheter och utmaningar som väntar. Du arbetar strukturerat och har en hög problemlösande och analytisk förmåga. Du har erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete och är van att leda verksamhet i förändring. I arbetsuppgifterna ingår även arbete med utredningar och remissvar etc.
Du är kunnig och väl bekant med vad som kännetecknar framgångsrik skolutveckling. Andra samarbetar gärna med dig och du har förmågan att lyfta blicken och tänka strategiskt. För rollen har du en god kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och erfarenhet av att leda och stödja andra i den processen och vet hur kvalitetsarbetet omsätts för att höja måluppfyllelsen.
Du delar vår värdegrund där mångfald, engagemang och tillit präglar verksamheten och du trivs i en miljö med stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka din arbetsmiljö. Du är trygg i din roll som chef och ledare och har ett prestigelöst och coachande förhållningssätt. Du är tydlig i din kommunikation och har en god förmåga att samarbeta och skapa delaktighet i organisationen som leder till förtroendefulla relationer.
Personlig kompetens
Vi ser att du som söker har en akademisk/högskoleexamen samt rektorsutbildning. Du har även erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation på övergripande förvaltningsnivå. Du har också erfarenhet av att ha varit chef och ledare inom offentlig verksamhet.
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av gymnasium och vuxenutbildning, skolchefsutbildningen och erfarenhet av att leda chefer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Medarbetare med olika kön, bakgrund och erfarenheter tillför nya värdeskapande perspektiv, vilket utvecklar verksamheten. Vi välkomnar därför en mångfald av sökande till vår arbetsplats.
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas vid eventuell anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan via offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Urvalet för de vi kallar till intervju kommer att grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.
Intervjuer kommer att ske 10-12 november.
