Verksamhetschef till Renatusgården
Renatus Vård & Behandling AB / Sjukvårdschefsjobb / Norrtälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrtälje
2026-06-11
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Renatusgården är ett HVH boende som vänder sig till personer från 25 år som till följd av t.ex. psykiatriska diagnoser, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, begåvningshandikapp och ett problemskapande beteende har nedsatt förmåga till socialt samspel och de krav som ställs på att t.ex. hantera ett eget boende. Vi tar emot kvinnor samt män.
Verksamheten ligger i Rånäs, Norrtälje kommun och vi har en daglig verksamhet som du kommer att ansvara för.
Vi har även ett stödboende i närheten av Renatusgården som du kommer ansvara för.
HVH boendet och stödboendet i Rånäs har en gruppledare som ansvarar för den dagliga driften.
Personalgruppen består idag av 5 personal som går på schemarad och cirka 5 behovsanställda som jobbar vid behov.
Verksamheten har en sjuksköterska på deltid. Det jobbar även andra funktioner på företaget som sitter på huvudkontoret .
För att kunna få anställning på tjänsten behöver du bli godkänd av IVO gällande tillståndet. Är du socionom, sjuksköterska eller har motsvarande akademisk utbildning som godkänns av IVO.
Du sätter kvalitet och våra klienters bästa först. Längre erfarenhet av, och/eller kompletterande utbildning i, ledarskap är meriterande.
Leda och planera så vi uppfyller alla krav som ställs på oss av våra olika tillsynsmyndigheter; socialtjänsten, IVO, Arbetsmiljöverket och att våra medarbetare trivs och har en bra arbetsmiljö.
I tjänsten ingår personalansvar samt ansvar för marknadsföring/jobba in placeringar när vi har lediga platser. Vi deltar årligen på olika mässor där du kommer att delta på med samordnare för att marknadsföra Renatus AB. Vi har ett flertal upparbetade kommuner som du ska bibehålla god relation till. Du kommer att få arbeta att skriva ramavtal för att kunna öka förfrågningarna till verksamheten samt att vi ska kunna expandera på sikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: linus@renatus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renatus vård & behandling AB
(org.nr 556932-8692), http://www.renatus.se
Alby Fasternavägen 124-126 (visa karta
)
762 96 RÅNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renatus Vård & Behandling AB Kontakt
VD
Linus Björkqvist linus@renatus.se 0709911116 Jobbnummer
9960430