Verksamhetschef till Renatusgården
Renatus Vård & Behandling AB / Sjukvårdschefsjobb / Norrtälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrtälje
2026-08-05
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Verksamhetschef till Renatusgården HVH – Led en verksamhet som gör skillnad
Vill du kombinera ett engagerat ledarskap med möjligheten att utveckla en verksamhet som skapar verklig förändring i människors liv? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Renatusgården är ett HVH-hem i Rånäs, Norrtälje kommun, som vänder sig till vuxna från 25 år med bland annat psykiatriska diagnoser, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar och komplexa stödbehov. Vi tar emot både kvinnor och män och arbetar med individen i fokus, där kvalitet, trygghet och långsiktighet genomsyrar vårt arbete.
Utöver HVH-verksamheten driver vi även ett stödboende i närheten samt en daglig verksamhet. Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för samtliga delar och blir en nyckelperson i vår fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som verksamhetschef leder och utvecklar du verksamheten med fokus på kvalitet, hållbara arbetssätt och ett gott ledarskap. Du arbetar nära gruppledaren, som ansvarar för den dagliga driften, och stöttar ett engagerat team bestående av fem tillsvidareanställda medarbetare samt cirka fem timanställda. I verksamheten finns även en deltidsanställd sjuksköterska och du har stöd av företagets centrala funktioner på huvudkontoret.
Du ansvarar bland annat för att:
Leda och utveckla HVH, stödboende och daglig verksamhet.
Säkerställa att verksamheten uppfyller gällande lagar, föreskrifter och kvalitetskrav från bland annat IVO, socialtjänsten och Arbetsmiljöverket.
Ha personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar.
Arbeta aktivt med marknadsföring och skapa nya placeringsmöjligheter när lediga platser finns.
Bygga och utveckla långsiktiga relationer med kommuner och andra uppdragsgivare.
Delta på mässor och andra bransch aktiviteter tillsammans med företagets samordnare.
Arbeta med ramavtal och bidra till verksamhetens fortsatta tillväxt och utveckling.
Vi söker dig som
Du är en trygg och engagerad ledare som trivs med att kombinera operativt arbete med strategisk utveckling. Du har ett genuint intresse för människor och drivs av att skapa en verksamhet med hög kvalitet för både klienter och medarbetare.
För tjänsten krävs att du kan godkännas av IVO som föreståndare. Därför har du en utbildning som socionom, sjuksköterska eller annan akademisk utbildning som uppfyller IVO krav.
Vi ser gärna att du även har:
Erfarenhet av arbete inom HVB, LSS eller liknande verksamhet.
Erfarenhet av personalledning och verksamhetsutveckling.
God kunskap om gällande lagstiftning och kvalitetsarbete.
Erfarenhet av ledarskap eller ledarskapsutbildning är meriterande.
Vi erbjuder
Hos Renatus får du möjlighet att påverka och utveckla en verksamhet med korta beslutsvägar och stort engagemang. Du blir en viktig del av ett företag med höga ambitioner, där kvalitet, omtanke och utveckling står i centrum.
Här får du en varierande och ansvarsfull roll där du har möjlighet att göra verklig skillnad – både för våra klienter och för verksamhetens framtida utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: linus@renatus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renatus vård & behandling AB
(org.nr 556932-8692), http://www.renatus.se
Alby Fasternavägen 124-126 (visa karta
)
762 96 RÅNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renatus Vård & Behandling AB Kontakt
VD
Linus Björkqvist linus@renatus.se 0709911116 Jobbnummer
10023593