Verksamhetschef till område medicin
2025-10-01
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Västerås
, Heby
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Sjukhusets resultat är överlag goda avseende kvalité i nationella kvalitetsregister, patientnöjdhet och medarbetarenkät. Sjukhuset har en dygnet runt öppen akutmottagning, fem vårdavdelningar och fyra mottagningar riktade till medicin respektive kirurgi, operationsavdelning, intermediärvårdsavdelning, lasarettansluten hemsjukvård (LAH), rehabilitering samt en stor röntgenverksamhet. Verksamheten är organiserad i fyra verksamhetsområden: Akutvård, Kirurgi, Medicin och Radiologi. Utöver detta finns ett centralt verksamhetsnära stöd där sjukhusets gemensamma resurser är samlade.
Vi söker nu en verksamhetschef inom område medicin som med stort engagemang vill vara med och skapa ett ännu bättre sjukhus.
Är du en engagerande ledare som brinner för att få leda en verksamhet som gör skillnad för patienter och där delaktiga medarbetare trivs och utvecklas, välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Du är ansvarig verksamhetschef för område medicin med ca 330 medarbetare. Verksamhetsområde medicin bedriver verksamhet inom endokrinologi, gastro, internmedicin, kardiologi, strokesjukvård och palliativ vård där sjukhusvård i hemmet ingår. Verksamheten har både ett akut- och elektivt uppdrag med flera vårdavdelningar, intermediärvård samt mottagningar. Viss verksamhet bedrivs i samverkan med Akademiska sjukhuset tex inom område hud samt cancerbehandlingar.
Som verksamhetschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. Du kommer att ingå i sjukhusets ledningsgrupp. Din närmaste chef är sjukhusdirektören och du samarbetar tätt med övriga chefer inom sjukhuset. Du företräder även verksamheten i regiongemensamma och externa grupper. Till din hjälp i chefsuppdraget finns biträdande verksamhetschef, sektionschef och avdelningschefer, egen stab samt stödfunktioner inom HR, ekonomi och kommunikation och administrativa resurser inom olika områden.

Bakgrund
Vi söker dig som har minst högskoleutbildning och har minst fem års erfarenhet av ledande befattning. Vi ser gärna att du har dokumenterad chefserfarenhet, är en tydlig arbetsgivarföreträdare samt har erfarenhet av att leda och följa upp chefer med goda resultat. Meriterande är om du är specialistläkare med mångårig klinisk erfarenhet från området och, eller vetenskapliga meriter.
Du har goda ledaregenskaper som förmåga att skapa öppet arbetsklimat, motivera och samla verksamheten kring gemensamma mål och visioner och har en hög måluppfyllnad. Vidare så arbetar du strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv och driver frågor tillsammans med medarbetare och kommunicerar på ett tydligt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
From 1 januari 2025 är tillsvidareanställning standard för chefer inom region Uppsala. Provanställning kan komma att tillämpas. För interna sökanden utan tidigare chefserfarenhet kommer ett tidsbegränsat förordnade om 3 år att tillämpas. Heltid, tillträde efter överenskommelse. Kliniskt arbete kan ingå. Du blir en del av en engagerad ledningsgrupp där deltagarna hjälper, utmanar och utvecklar varandra i en god samarbetsanda.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor och funderingar, vill du veta mer om verksamheten eller tjänsten är du välkommen att kontakta:
Sjukhusdirektör
Per Andersson
Telefonnummer: 070-340 06 21
E-postadress: per.andersson@regionuppsala.se
Fackliga företrädare nås via växeln, 0171-41 80 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
