Verksamhetschef till Meliva vårdcentral Söderdoktorn
Meliva AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliva AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Verksamhetschef till Söderdoktorn - Ledarskap med hjärta mitt i Södermalms puls
I hjärtat av Södermalm, bara ett stenkast från Mariatorgets lummiga alléer och Gamla stans historiska gränder, ligger Söderdoktorn. Vi är en anrik vårdcentral där tradition möter förnyelse; hos oss finns en unik trygghet i väggarna och en personalgrupp vars lojalitet talar för sig själv - några av våra medarbetare har valt att stanna hos oss i hela 26 år.
Nu söker vi dig som vill förvalta detta förtroende och leda oss in i framtiden som vår nya Verksamhetschef.
Varför Söderdoktorn?
Att kliva in genom dörrarna på Söderdoktorn är att bli en del av en väloljad maskin med ett stort hjärta. Vi är en välfungerande enhet med ansvar för 12 000 listade patienter i ett av Stockholms mest levande områden. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer och undersköterskor i ett nära, prestigelöst samarbete där det kollegiala stödet är vår största styrka.
Som vår nya ledare kliver du in i en verksamhet som kännetecknas av stabilitet och kontinuitet, med en sällsynt hög personalkontinuitet som skapar trygghet för både medarbetare och patienter. Vi månar om det personliga bemötandet och att alltid erbjuda vård av högsta klass. Din vardag kommer att präglas av utvecklingsvilja, hög patientsäkerhet och korta beslutsvägar.
Dessutom får du ett oslagbart läge med Mariaberget som fond och suveräna kommunikationer via både tunnelbana och pendeltåg precis runt hörnet.
Din roll som Verksamhetschef
Vi söker dig som drivs av att kombinera strategisk blick med ett närvarande ledarskap. Du får det övergripande ansvaret för att driva och utveckla vår breda primärvårdsverksamhet, säkerställa en god arbetsmiljö och leda vårt engagerade team mot gemensamma mål.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Verksamhetsdrift: Leda och optimera den dagliga operativa verksamheten, inklusive bemanning, schemaläggning och resursfördelning, för att säkerställa hög effektivitet och efterlevnad av gällande rutiner och regelverk.
Kvalitet och patientsäkerhet: I nära samarbete med medicinskt ledningsansvarig läkare, aktivt driva och säkerställa högsta medicinska kvalitet och patientsäkerhet. Detta innefattar att följa upp riktlinjer, hantera avvikelser och kontinuerligt arbeta för ökad tillgänglighet och trygghet för våra patienter.
Mål- och utvecklingsarbete: Initiera och leda strategiskt mål- och utvecklingsarbete. Du kommer att identifiera verksamhetens utvecklingsbehov, formulera tydliga mål inom områden som tillgänglighet, produktivitet, kvalitet och ekonomi, samt aktivt driva och implementera förbättringsåtgärder.
Personalansvar: Fullt personalansvar för hela medarbetarresan - från rekrytering och introduktion till löpande medarbetarsamtal, kompetensutveckling och ett proaktivt arbetsmiljöarbete. Målet är att bygga och upprätthålla en inkluderande kultur präglad av trivsel och engagemang.
Ekonomi: Övergripande budgetansvar med fokus på att aktivt följa upp ekonomiska utfall, analysera nyckeltal och agera proaktivt för att säkerställa en hållbar och långsiktig ekonomisk utveckling.
Vi erbjuder dig:
Ett stimulerande och självständigt arbete med stort ansvar och möjlighet att påverka.
Möjligheten att leda och utveckla en etablerad vårdcentral med en stark historia och ett dedikerat team.
En värderingsstyrd organisation med tydligt fokus på kvalitet, patientnöjdhet och kontinuerlig utveckling.
Gediget stöd från etablerade stödfunktioner inom ekonomi, HR, IT och medicinsk kvalitet.
Tillgång till ett kollegialt ledarnätverk och goda möjligheter till personlig och professionell ledarskapsutveckling.
Ett hållbart uppdrag där både verksamhetens resultat och medarbetarnas arbetsmiljö prioriteras högt.
Vi söker dig som:
Har två års dokumenterad erfarenhet av arbete i offentligt finansierad vård.
Är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med en djup förståelse för primärvårdens utmaningar och möjligheter.
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvården, gärna från primärvården.
Besitter grundläggande förståelse för ekonomi och verksamhetsstyrning, med förmåga att omsätta strategi till handling.
Är trygg i att fatta beslut, ta ansvar och driva förändringsprocesser med engagemang.
Kommunicerar tydligt och inspirerande, med förmåga att bygga tillit och starka relationer i teamet.
Har ett strategiskt helhetsperspektiv, men missar inte de viktiga detaljerna som gör skillnad i vardagen.
Är du redo att ta vid där historien möter framtiden? Välkommen till Söderdoktorn.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Placering: Söderdoktorn, Södermalm, Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Kontakt Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta: Bodil Björnsdotter, Regionchef, bodil.bjornsdotter@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Wollmar Yxkullsgatan 25 (visa karta
)
118 50 STOCKHOLM Arbetsplats
Meliva vårdcentral Söderdoktorn Jobbnummer
9847033