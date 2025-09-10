Verksamhetschef till Internmedicin
2025-09-10
Internmedicin i Gävle erbjuder både sluten- och öppenvård inom lungmedicin, njurmedicin, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, strokemedicin och akutmedicinsk vårdavdelning. Vi har ett nära samarbete med vår kardiolog-, neurolog- och infektionsklinik. Totalt arbetar cirka 540 medarbetare inom verksamhetsområdet i Gävle och Hudiksvall.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för internmedicin får du ett brett och betydelsefullt uppdrag att leda, utveckla och driva en av sjukvårdens mest centrala verksamheter. Du har det övergripande ansvaret för drift, ekonomi och personal och blir en nyckelperson i att omsätta våra strategier i praktiken.
Internmedicin är en bred verksamhet som spänner över många diagnoser, sjukdomstillstånd och behandlingar. Liksom övrig hälso- och sjukvård inom Region Gävleborg befinner vi oss i ett spännande och utmanande skede där vi utvecklar organisationen för att möta framtidens vårdbehov på bästa sätt. I detta arbete kommer du att initiera och utveckla nya arbetssätt, metoder samt samverkans- och vårdprocesser tillsammans med interna och externa vårdaktörer.
Som verksamhetschef leder du en egen ledningsgrupp på 16 personer, bestående av vårdenhetschefer, läkarchefer och kvalitetssamordnare. Här ingår också en biträdande verksamhetschef som du har ett nära samarbete med och som fungerar som ett viktigt stöd. Tillsammans driver ni utvecklingen inom ramen för verksamhetens uppdrag. Ditt ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för andra att lyckas du inspirerar, stöttar och ger dina medarbetare bästa möjliga möjligheter att nå sina mål. Du rapporterar direkt till biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.
Som verksamhetschef för internmedicin kommer du att
• leda och utveckla verksamheten och dess personal
• säkerställa att vården uppnår höga kvalitets- och patientsäkerhetsmål
• ansvara för budget, ekonomisk uppföljning och verksamhetsplanering
• driva förändrings- och förbättringsarbete med fokus på vårdens kvalitet, arbetsmiljö och digitalisering
• samverka med interna och externa aktörer för att utveckla samarbeten och vårdprocesser
Hos oss får du
• ett meningsfullt arbete i en utvecklingsfas där vi tillsammans formar framtidens hälso- och sjukvård
• goda möjligheter till kompetensutveckling och ledarskapsutbildning
• en dynamisk arbetsmiljö med erfarna och engagerade kollegor
• frihet inom chefsuppdraget att driva utveckling och förbättringsarbete.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, transparent och inspirerande ledare med förmåga att skapa engagemang, samverkan och struktur. Du har en stark kommunikativ förmåga som främjar öppenhet och dialog och leder på ett involverande och tillitsbaserat sätt.
Vi söker dig som har
• relevant akademisk utbildning
• mångårig erfarenhet av att arbeta som chef inom hälso- och sjukvården på olika nivåer
• dokumenterad erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i komplexa organisationer.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av att leda chefer
• erfarenhet av att utveckla arbetet i en egen ledningsgrupp
• medicinsk kompetens.
ÖVRIGT
Facklig kontakt
Monica Byman, Kommunal, 070-541 57 09 monica.byman@regiongavleborg.se
Veronica Lindman, Vision, 026- 15 40 30, veronica.lindman@regiongavleborg.se
Susanne Falk , Vårdförbundet, 026-155360 susanne.falk@regiongavleborg.se
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
