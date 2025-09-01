Verksamhetschef Särskilt boende
2025-09-01
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Är du en trygg och utvecklingsorienterad ledare med en förmåga att se nya perspektiv? Trivs du i en roll där det ställs krav på att kombinera strategi, ett nära ledarskap och daglig förvaltning? Då är du personen vi söker för detta meningsfulla och komplexa uppdrag som verksamhetschef för Ystads kommun särskilda boenden!
Vi befinner oss i en dynamisk och spännande fas där vi satsar på digitalisering, kompetensförsörjning för framtiden och samverkan med andra vårdgivare för att möta en framtid med Nära vård. Vår verksamhet har ett starkt förebyggande fokus med inriktning mot äldre i kommunen. Vi står även inför en spännande framtid där öppning av ett nytt boende väntar samt där vi kommer lägga stort fokus på kvalitetsutveckling och säkerställa att vi levererar en omsorg av hög kvalitet till våra medborgare.
Som verksamhetschef har du en nyckelroll i att driva utvecklingen framåt, med ansvar för verksamhetens kvalitet, kompetensutveckling, budget och arbetsmiljö. I ditt verksamhetsområde har du ett direkt personalansvar för tio enhetschefer. Tillsammans med dina verksamhetschefskollegor skapar du en helhetssyn inom förvaltningen och rapporterar direkt till förvaltningschefen samt ingår i förvaltningens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Bättre tillsammans är Ystads kommuns värdegrund; god samarbetsförmåga och ett närvarande ledarskap är därför två av dina grundläggande styrkor. Din omgivning uppfattar dig som lugn och förtroendeingivande vilket skapar förutsättningar för psykologisk trygghet i hela verksamheten. Du är stabil och förutsägbar samtidigt som du är modig och handlingskraftig. Ditt driv och engagemang bidrar att tillsammans med medarbetarna göra mesta möjliga samhällsnytta och göra skillnad för de äldre i Ystad.
Vi söker dig med kandidatexamen eller motsvarande inom socionom, personal- och arbetslivsvetenskap eller något annat område som vi som arbetsgivare finner relevant för tjänsten. Du behöver ha flera års erfarenhet av arbete i arbetsledande ställning förvärvad under de senaste sex åren, där du ansvarat för arbetsmiljö, personal och ekonomi. Du behöver även ha erfarenhet av att både starta och driva processer gällande utveckling och förbättring av verksamhet. Utöver detta ser vi det som meriterande om du har erfarenhet inom vård och omsorg och god kännedom kring gällande lagstiftning.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, vana vid att arbeta digitalt i olika program och system och B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
