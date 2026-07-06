Verksamhetschef och rektor
Region Jönköpings län / Pedagogchefsjobb / Värnamo Visa alla pedagogchefsjobb i Värnamo
2026-07-06
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Värnamo Folkhögskola
Vill du leda en folkhögskola där människor får möjlighet att växa, hitta nya vägar och utvecklas genom bildning?
Värnamo folkhögskola söker nu en verksamhetschef och rektor. Tillsammans med engagerade medarbetare får du leda och vidareutveckla en verksamhet med starka traditioner, ett tydligt samhällsuppdrag och en viktig roll i framtidens folkbildning.
Rollen som verksamhetschef och rektor
Som verksamhetschef och rektor har du det samlade ansvaret för Värnamo folkhögskolas verksamhet. Du leder skolans strategiska utveckling och ansvarar för verksamhet, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och personal. Du leder skolans ledningsgrupp och skapar tillsammans med medarbetarna goda förutsättningar för en verksamhet som präglas av hög kvalitet, delaktighet och utveckling. Ditt ledarskap kännetecknas av tillit, tydlighet och ett starkt engagemang för både människor och verksamhet. Du växlar mellan strategiska utvecklingsfrågor och verksamhetens vardag och skapar förutsättningar för medarbetare att ta ansvar och utvecklas.
Du säkerställer att verksamheten bedrivs med en långsiktigt hållbar ekonomi genom ett aktivt arbete med budget, resursfördelning och ekonomisk uppföljning. Du har ett helhetsperspektiv och fattar strategiska beslut som bidrar till en hållbar verksamhet, samtidigt som folkbildningens uppdrag värnas och utvecklas. Du tillträder i ett skede där skolan har en stabil ekonomi. Samtidigt finns ett behov av att vidareutveckla administrativa arbetssätt, stärka struktur och styrning samt tillsammans med medarbetarna driva ett långsiktigt utvecklingsarbete.
Du ansvarar för skolans systematiska kvalitetsarbete och verkar för att utbildningar och verksamhet utvecklas utifrån deltagarnas behov, samhällets förändringar och Region Jönköpings läns mål. Med folkbildningens värdegrund som utgångspunkt leder du arbetet med att utveckla Värnamo folkhögskola som en attraktiv mötesplats för lärande, bildning och demokrati. I uppdraget ingår också att företräda skolan i olika externa sammanhang och utveckla samarbeten med kommuner, myndigheter, civilsamhälle, arbetsliv och andra samverkansparter. Du ingår i ledningsgruppen för utbildningsverksamheten inom Region Jönköpings län och bidrar aktivt till utvecklingen av regionens samlade utbildningsuppdrag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Värnamo folkhögskola är en skola med hälsoprofil där hälsa genomsyrar hela verksamheten. För oss handlar hälsa om mer än fysisk aktivitet – den omfattar också gemenskap, kultur, delaktighet och människors möjlighet att utvecklas. Hälsoperspektivet är en naturlig del av våra utbildningar och märks också i skolans måltider, i den fysiska miljön och i det sociala och kulturella liv som präglar verksamheten.
Här studerar omkring 200 deltagare på Allmän kurs, Socialpedagogutbildningen, Fritidsledarutbildningen, Textilakademin och Baskurs för deltagare med funktionsvariationer.
Sedan 1876 har Värnamo folkhögskola utbildat människor enligt folkbildningens mål och metodik. Vi erbjuder internatboende och bedriver även vandrarhemsverksamhet. Region Jönköpings län är skolans huvudman.
Vill du veta mer om arbetet och skolan är du välkommen att besöka vår webbplats: www.rjl.se/varnamofolkhogskola
(http://www.rjl.se/varnamofolkhogskola).Publiceringsdatum2026-07-06Profil
Vi söker dig som är en trygg och utvecklingsorienterad ledare med förmåga att skapa engagemang, bygga tillit och omsätta visioner till resultat.
Vi vill att du har erfarenhet från utbildningsverksamhet eller annan kunskapsintensiv organisation. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av folkbildning och folkhögskolans uppdrag.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att:
• leda genom andra chefer eller ledare
• ansvara för budget, ekonomisk styrning och verksamhetsuppföljning
• driva strategiskt utvecklings- och förändringsarbete
• arbeta med systematiskt kvalitetsarbete
• samverka med externa aktörer och bygga långsiktiga nätverk
• arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vi ser gärna att du har genomgått statlig rektorsutbildning eller motsvarande utbildning för folkhögskolerektorer. Om du saknar adekvat rektorsutbildning förutsätts du genomföra sådan utbildning inom ramen för din anställning hos oss.
För att lyckas i rollen
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar tillit genom närvaro, lyhördhet och ett konsekvent ledarskap. Du har mod att fatta beslut, förmåga att sätta riktning och samtidigt ett genuint engagemang för människor och deras utveckling. Du kan leda förändring på ett sätt som skapar delaktighet och förtroende.
Du är mål- och resultatinriktad samtidigt som du värnar folkbildningens värdegrund och människors möjlighet att utvecklas. Du bygger goda relationer, kommunicerar väl och skapar förutsättningar för samarbete både inom och utanför organisationen. Vi tror också att du har mod att fatta beslut, drivkraft att utveckla verksamheten och förmåga att skapa en kultur där medarbetare växer och tar ansvar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du möjlighet att leda en folkhögskola där människor ges möjlighet att växa, byta riktning och hitta nya vägar i livet. Tillsammans med engagerade medarbetare får du utveckla en verksamhet med ett starkt samhällsuppdrag och en viktig roll för folkbildningen i Region Jönköpings län.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Camilla Wetterö på camilla.wettero@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 9 augusti. Urvalsarbetet pågår under sommaren. Med anledning av semesterperioden kommer återkoppling till kandidater att ske från vecka 33. Intervjuer planeras att genomföras från och med vecka 34.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U132/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9993211