Verksamhetschef inom primärvård
Stift Bräcke Diakoni / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2025-11-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Bräcke Diakoni i Jönköping
, Nässjö
, Falköping
, Skövde
, Skara
eller i hela Sverige
Bräcke diakoni är en idéburen stiftelse med över hundra års erfarenhet av att bidra till ett medmänskligare samhälle.
Nu söker vi en verksamhetschef till vår vårdcentral i Nässjö - en ledare med mod och vilja att göra skillnad. Hos oss får du vara med och utveckla en vårdcentral med starka värderingar och kunniga medarbetare.
Uppdraget
Som verksamhetschef blir du en nyckelperson som tillsammans med biträdande chef, en lokal ledningsgrupp och stöd från centrala funktioner driver verksamheten framåt. Du leder Nyhälsan i Nässjö och filialen i Forserum, med drygt 8000 listade patienter och en engagerad personalgrupp. I uppdraget har du fokus på att:
- Skapa struktur, riktning och hållbar utveckling
- Stärka arbetskulturen och engagemanget i vardagen
- Samverka med kommun, sjukhus och andra vårdaktörer
- Bidra med strategiskt perspektiv för framtidens primärvård
Som verksamhetschef blir du en del av Bräcke diakonis ledarskapsprogram och ett nätverk av chefer som tillsammans arbetar för ett hållbart ledarskap.
Vem vi söker
Vi söker dig som är närvarande och handlingskraftig i ditt ledarskap - med förmåga att skapa struktur, sätta riktning och motivera andra. Du ser helheten, förstår hur människor och verksamhet påverkar varandra och tar initiativ som leder framåt. Med lyhördhet och nyfikenhet söker du nya sätt att utveckla både dig själv, dina medarbetare och verksamheten. Du har:
- Högskoleutbildning, gärna inom vård och omsorg
- Erfarenhet av ledarskap inom primärvård - med ansvar för personal och arbetsmiljö
- Meriterande: Erfarenhet av förändringsledning eller verksamhetsutveckling
Bräcke Vårdcentral Nyhälsan
Nyhälsan och filialen i Forseum är vårdcentraler med stark lokal förankring och hög kompetens. Vi står på en god grund men behöver nu stärka struktur och processer för att skapa långsiktig hållbarhet och tillväxt. Hos oss finns viljan att utvecklas och skapa framtidens vård, med patienten och medarbetarna i centrum. Som en del av Nyhälsan och Bräcke diakoni blir du en del av en lärande organisation där vi tar tillvara kunskap och engagemang för att göra skillnad där det behövs.
Vill du vara med och göra skillnad?
Tillsammans bygger vi ett medmänskligare samhälle - en idé i taget.
Välkommen till Bräcke diakoni. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke vårdcentral Nyhälsan Kontakt
Frida Perciwall-Mattsson (områdeschef) 0322-280159 Jobbnummer
9584674