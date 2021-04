Verksamhetschef Estet - Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten - Chefsjobb i Umeå

Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten / Chefsjobb / Umeå2021-04-15Folkuniversitetet söker en verksamhetschef med placering i UmeåVill du jobba med att utveckla vårt arbete med kreativa och konstnärliga ämnen? Här pågår redan mycket och vi har ännu fler idéer, och vi behöver dig som vill ta allt detta vidare i nästa steg.Folkuniversitetet i Umeå har en omfattande verksamhet inom bland annat musik, dans (Balettakademien), konst, hantverk och teater. Vi tror på människors behov av att både enskilt och tillsammans skapa och uttrycka sig. Det är roligt, det bygger gemenskap och samhörighet och det bidrar till utveckling för både individer och samhälle. Mycket sker inom ramen för folkbildning, men vi ger också andra typer av kurser samt genomför projekt och uppdrag för offentliga eller privat aktörer. Idag blir hälsoperspektivet allt tydligare, och i det sammanhanget når vi människor i förbyggande och rehabiliterande insatser. Vi vill att fler människor ska få möjlighet att omfattas av allt detta, och vill utforska nya arenor och nya arbetsformer samtidigt som vi vårdar och utvecklar det vi redan har. Till det söker vi en chef för all vår estetiska verksamhet.Uppgifter:Din uppgift blir att delvis förvalta, men framförallt utveckla verksamheten. Det kan handla om att initiera kurser för målgrupper vi idag inte når, att strukturera projekt och söka finansiering för dessa, att sälja in uppdragsutbildningar till t ex skola och arbetsliv och bygga kontakter med nya samverkanspartners. Du arbetsleder våra utbildningsledare och pedagoger som har det konstnärliga kunnandet och erfarenheten av folkbildningsverksamhet. Du samordnar och tar ansvar för idéutveckling, planering och genomförande. Idag finns den estetiska verksamheten framförallt i Umeå med omnejd, men vi strävar efter att kunna erbjuda den på fler orter, även att utveckla fler digitala lösningar. Du är en del av Folkuniversitetets ledningsgrupp i Region norr och deltar i hela den strategiska utvecklingen i vårt geografiska område som är de fyra nordliga länen.Vi tror rätt person kan få ett riktigt roligt jobb, och söker dig som:Tror på folkbildning och alla människors möjlighet till utvecklingBrinner för kultur och skapande i olika formerÄr van att leda, organisera och utveckla verksamhet och hitta konstruktiv samverkan med andra aktörerHar erfarenhet av projektansökning och finansieringHar god erfarenhet av att leda och organisera verksamhet, inklusive ansvar för personal och ekonomiMeriterande:Utbildning inom kultursektorn, ledarskap eller annat relevant områdeKunskap och erfarenhet av folkbildning och föreningsarbetePlaceringsort:Umeå, resor i och utanför länet kan förekomma.Tjänsten är heltid med tillträde augusti, provanställning tillämpasVälkommen med din ansökan via vårt rekryteringsverktygFör mer information kontakta Martin Höög, martin.hoog@folkuniversitetet.sete l. 090-711440Varaktighet, arbetstidHeltid2021-04-15MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-05