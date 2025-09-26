Verksamhetschef Barn- och Elevhälsan
2025-09-26
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Professionerna som ingår i förvaltningens barn- och elevhälsa är både centralt och lokalt organiserade. Elevhälsans skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger är organiserade på våra skolenheter med rektor som närmsta chef.
I den centrala organisationen av barn- och elevhälsan ingår vårt förskoleteam som består av specialpedagoger, psykolog och kurator. Centralt organiserade professioner inom elevhälsan är specialpedagog med myndighetsuppdrag, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, skolpsykologer inklusive psykolog med ledningsansvar samt kommunens särskilda undervisningsgrupp Dragonen.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för centrala barn- och elevhälsan är du en strategisk ledare med en övertygelse om att det är tillsammans som vi gör skillnad.
Din uppgift är att, i samverkan med förvaltningen, arbeta för att nå de politiskt satta målen och att ständigt skapa bästa möjliga förutsättningar för våra barn och elever att lyckas med sin utbildning.
Du ska vara en ambassadör för utbildningsverksamheten och elevhälsoarbetet i Ystads kommun. Du ska verka för att skapa en likvärdighet för våra barn och elever och som samtidigt tar hänsyn till de verksamhetsspecifika förutsättningarna.
Du har budget, personal och verksamhetsansvar för den centrala barn- och elevhälsan med tillhörande särskilda undervisningsgrupp och i det också det systematiska kvalitetsarbetet. I organisationen finns ett tilldelat ledningsansvar för den särskilda undervisningsgruppen. Sammanlagt har du har cirka 15 medarbetare som du är närmast chef för.
I arbetet ingår att vara ansvarig inför nämnd inom arbetsområdet och att kontinuerligt följa upp och vid behov revidera den framtagna elevhälsoplanen, ledningssystem och patientsäkerhetsberättelse.
För att lyckas med uppdraget krävs ett mycket nära samarbete med skolchefer och rektorer. Din roll är i delar kommunövergripande såsom gruppverksamhet för barn och vårdnadshavare. Du förväntas samverka med andra myndigheter och aktörer inom Ystads kommun så som exempelvis Socialförvaltning, Kultur- och Fritids förvaltningen men även med andra kommuner, Region Skåne, privata hälso- och sjukvårds aktörer med flera.
Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med skolchefer och utvecklingschefer och är direkt underställd förvaltningschefen.Kvalifikationer
Du har relevant akademisk examen, flera års erfarenhet som chef och ledare inom skolans värld. Rektorsutbildning är meriterande.
Du har gedigen erfarenhet av elevhälsoarbete och att leda EHT. Du har god kännedom om styrande dokument inkl. hälso- och sjukvårdslagen.
Ditt ledarskap är tydligt, kommunikativt och är tillitsbaserat. Du behöver vara väl förankrad i svenska skola och hur utbildningssystemet fungerar. Du har även ett tydligt barn- och elevfokus i ditt strategiska arbete.
