Verksamhetsansvarig till Skandiamäklarna i Norrköping - Isaksson Rekrytering & Bemanning AB - Ekonomichefsjobb i Norrköping

Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Ekonomichefsjobb / Norrköping2021-07-07Är du en social person med ett stort intresse för personalfrågor, affärsstrategier och ekonomistyrning? Vill du vara med och bidra till Skandiamäklarnas framgångar? I rollen som Verksamhetsansvarig får du chansen att göra just det, och samtidigt ha ett väldigt roligt och utvecklande jobb. Sök redan idag!På SkandiaMäklarna kommer du få de allra bästa förutsättningar för att lyckas i ditt yrke. Vi har ett stort kundregister, vår unika försäljningsmetod, moderna digitala system, egen marknadsavdelning samt stor branscherfarenhet. Utöver detta har vi ett minst sagt välkänt varumärke. Du kommer kunna dra nytta av gemenskapen och den väletablerade erfarenhet som finns inom kedjan.2021-07-07Som Verksamhetsansvarig på Skandiamäklarna kommer du att arbeta tillsammans med 17 härliga kollegor i fräscha och moderna lokaler. Du är ansvarig för bolagets utveckling och är ytterst ansvarig för bolagets personal, ekonomi och verksamhet. Du identifierar och implementerar förbättringar samt samordnar processer i verksamheten. Dessutom ingår det i tjänsten att leda personalen och säkerställa att de trivs, utvecklas och presterar.Vem söker vi?Till rollen som Verksamhetsansvarig söker vi framförallt dig som är en social och driven person som motiveras av att leda andra och möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt söker vi dig med erfarenhet av personalansvar, ledarskap och försäljning. Du uppskattar ett högt tempo och har goda kunskaper inom personalfrågor, affärsstrategier och ekonomistyrning, Utöver det är det en stor fördel om du har erfarenhet från branschen eller liknande arbete.Ansök idag!Den här rekryteringsprocessen hanteras av Isaksson Rekrytering, och Skandiamäklarnas önskan är att alla eventuella frågor går direkt till Isaksson Rekryterings rekryteringskonsult Ira Isaksson via telefon: 070-485 75 59 eller e-post: ira@isakssonrekrytering.se Vi arbetar med löpande urval - välkommen med din ansökan så snart som möjligt!Isaksson Rekrytering Bemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom fastighet, bygg, anläggning, teknik, energi, samt ekonomi/administration. Isaksson Rekrytering Bemanning är ett auktoriserat bemanningsbolag hos Kompetensföretagen-Svenskt Näringsliv-Almega. Vi är medlemmar i Byggföretagen, (före detta Sveriges Byggindustrier BI).Sista dag att ansöka är 2021-08-06Isaksson Rekrytering & Bemanning AB5852441