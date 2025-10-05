Verksamhetsansvarig
Kooperativet Moroten i Vadstena Ekonomisk Fören / Ekonomichefsjobb / Vadstena
2025-10-05
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
Visa alla jobb hos Kooperativet Moroten i Vadstena Ekonomisk Fören i Vadstena
Vi söker en rejäl människa med empati, arbetsglädje och förmågan att hugga i. Är du praktisk och social, med känsla för människor och försäljning. Då kan du vara den ledare vi letar efter.
Om oss Koop M är ett socialt arbetskooperativ och en ekonomisk förening, ägd av medlemmarna. Vi säljer tjänster inom industri, hantverk och fastighetsskötsel - allt från lokalvård, textilarbeten och trädgård till legoarbete och bygg. Koop M driver också Återbruket. Vi tror på gemenskap, delaktighet och att varje person kan bidra praktiskt och växa i sin roll.
Din roll som ledare
Som ledare blir du den som håller ihop vardagen och utvecklingen framåt. Rollen innebär också det övergripande ekonomiska ansvaret för hela verksamheten. Du kommer att:
• Bygga och vårda kontakter med kunder samt utveckla verksamheten och hitta nya affärsmöjligheter.
• Ha ansvar för personal, arbetsmiljö och att stötta medarbetarnas utveckling.
• Företräda kooperationen och förvalta dess resurser på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt.
• Vara både förebild och lagkamrat vilket också innebär att kunna rycka in med praktiskt arbete.
Vi söker dig som
• Är en tydlig och erfaren ledare med bred erfarenhet av personalansvar.
• Är social, säljinriktad och tycker om att skapa nya kontakter.
• Har ett praktiskt sinnelag och gillar att bidra aktivt i det dagliga arbetet.
• Har intresse och förståelse för ekonomi och kan ta ansvar för budget, uppföljning och ekonomiska resultat.
• Har förmåga att tänka nytt, se möjligheter och hitta kreativa lösningar för att utveckla verksamheten.
Vi erbjuder
• En arbetsplats där du får vara med och göra skillnad på riktigt.
• Ett sammanhang präglat av värme, arbetsglädje och gemenskap.
• Möjlighet att kombinera praktiskt arbete med ledarskap, affärsutveckling och ekonomiskt ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: susanne.berg@koop-m.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kooperativet Moroten i Vadstena Ekonomisk Fören
Pilgrimsvägen 2 (visa karta
)
592 31 VADSTENA Arbetsplats
Kooperativet Moroten i Vadstena Ek Fören Kontakt
Charlotte Elander 0705944933 Jobbnummer
9540834