Verkare/Arbetsledare
At-Schakt AB / Byggjobb / Västerås Visa alla byggjobb i Västerås
2026-01-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos At-Schakt AB i Västerås Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Vi söker en erfaren och självgående arbetsledande anläggare/grävmaskinist till vår verksamhet inom mark- och anläggningsarbeten. I rollen har du ett övergripande ansvar för produktionen och leder cirka 20 medarbetare i det dagliga arbetet.
Du ansvarar för att planera, leda och följa upp projekt samt för kalkylering och offertering av egna jobb. Tjänsten innebär mycket kundkontakt och du kommer att arbeta mot kommuner, företag och privatpersoner. Rollen är strategiskt viktig och du kommer att vara en del av företagets ledningsgrupp.Dina arbetsuppgifter
Arbetsledning och personalansvar för ca 20 medarbetare
Planering, genomförande och uppföljning av anläggningsprojekt
Kalkylering, offerter och ekonomisk uppföljning av egna projekt
Kundansvar gentemot kommuner, företag och privatkunder
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande lagar, regler och arbetsmiljökrav
Samverkan med ledningsgruppen i strategiska och operativa frågorKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet inom anläggningsarbete och/eller som grävmaskinist
Erfarenhet av arbetsledning och personalansvar
God vana av att räkna på jobb, göra kalkyler och offerter
God kommunikationsförmåga och förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer
Minst 5 års erfarenhet
B-körkort (krav)
Meriterande
BAS-P och BAS-U
Arbete på väg
Elsäkerhetsutbildning
Övriga relevanta utbildningar och certifikat inom anläggning/entreprenadDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig, strukturerad och lösningsorienterad
En naturlig ledare med god samarbetsförmåga
Affärsmässig och ansvarstagande
Trygg i kontakten med kunder och beställare
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande företag
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Konkurrenskraftiga villkor enligt överenskommelseSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: info@atschakt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare At-Schakt AB
(org.nr 556642-9964), http://www.atschakt.se
Returvägen 18 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jenny Tjernkvist info@atschakt.se Jobbnummer
9703582