Härliga jobbmöjligheter för dig som trivs med att jobba i ventilationsbranschen och som vill utvecklas!
VENTILATIONSMONTÖR TILL NPI2
NPI2 har vunnit ett större och riktigt spännande projekt i Landskrona och mer är på gång. Nu söker vi fler kompetenta ventilationsmontörer som vill vara med och bygga vidare på vår framgång. Det här är en unik möjlighet för dig som vill vara en del av ett företag med tydliga utvecklingsmöjligheter och ett team där samarbete, kvalitet och yrkesstolthet står i centrum.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som ventilationsmontör hos NPI2 blir du en viktig del av projektteamet. Du kommer att arbeta med installation, montage och service av ventilationssystem i projekt som varierar i både omfattning och teknisk nivå.
Vi söker flera personer som förstår ventilation, har ett genuint teknikintresse och vill utvecklas i en miljö där kvalitet och professionalism står i centrum.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta att:
• Installation och montering av ventilationssystem
• Service, felsökning och underhåll
• Medverkan i entreprenader inom industri, logistik och produktionsmiljöer
• Arbeta enligt gällande kvalitets- och säkerhetskrav
• Bidra till ett öppet och gott samarbete i teamet
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet som ventilationsmontör, eller en stark vilja att utvecklas inom yrket. Du är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad, och trivs både med att arbeta i team och att ta eget ansvar i det dagliga arbetet.
Du har ett intresse för teknik och ventilation och är noggrann, kommunikativ och ordningsam. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande jobb i en verksamhet där innovation och nyfikenhet är centralt.
Vidare har du:
• God fysik
• Förståelse för ritningar, tekniska beskrivningar och montageanvisningar
• Flytande svenskkunskaper och talar och förstår engelska
• Högt säkerhetstänk, gärna lift- och fallskyddsutbildning
• B-körkort
Känner du att detta stämmer in på dig, är du varmt välkommen till oss på NPI2, bolaget som ständigt växer och ser möjligheter.
VI ERBJUDER
Vi erbjuder långsiktiga uppdrag och en stabil arbetssituation, med möjlighet att kliva in i stora och spännande projekt. Hos oss får du en arbetsplats som kombinerar tradition med nytänkande och där kvalitet, kompetens och utveckling står i centrum. Vi värdesätter ett öppet, ärligt och stöttande arbetsklimat, och du ges goda möjligheter att växa och utvecklas inom bolaget.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och inleds via en anställning hos Eterni Sweden AB i Helsingborg.
I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni och alla eventuella frågor hänvisar vi till ansvarig rekryterare Rebecca Moberg, +46 709-35 40 90.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Plats: Landskrona
Start: Våren, senast april månad.
