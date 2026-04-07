Ventilationsmontör till Installationsservice
2026-04-07
Är du vår nya erfarna ventilationsmontör?
Vill du ha ett varierat jobb där din expertis gör skillnad? Installationsservice söker nu en självgående och lösningsorienterad montör som vill bli en del av vårt skickliga team.
Om rollen
Som ventilationsmontör hos oss får du en omväxlande vardag med stort eget ansvar. Vi arbetar med allt från spännande nybyggnationer och omfattande ombyggnader av kommersiella lokaler till hyresgästanpassningar och mindre servicearbeten.
Du kommer att arbeta både självständigt och i team, beroende på projektets storlek och karaktär. Eftersom vi ofta arbetar sida vid sida med andra yrkesgrupper, är god samarbetsförmåga och en positiv inställning nyckeln till framgång.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montage av ventilationssystem enligt installationsritning.
Ansvar för att hitta tekniska lösningar på plats när förutsättningarna kräver det.
Utföra både större entreprenadprojekt och mindre serviceinsatser.
Samverka med kunder och andra hantverkare ute på projekten.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och erfaren montör som trivs med att ta egna initiativ. Du är van vid att läsa ritningar och ser lösningar där andra ser problem.
Vi kräver att du:
Har gedigen erfarenhet som ventilationsmontör.
Kan läsa och utföra montage helt utifrån installationsritningar.
Är lösningsorienterad och tekniskt skicklig.
Innehar B-körkort.
Vi erbjuder
Hos oss på Installationsservice får du chansen att utvecklas i ett stabilt företag med varierande projekt och en stark laganda. Vi värdesätter yrkesstolthet och ser till att du har de förutsättningar som krävs för att göra ett riktigt bra jobb.
Vi hjälper Installationsservice att växa: Best Bemanning & Rekrytering ansvarar för hela rekryteringsprocessen, men målet är givet - en anställning direkt hos teamet på Installationsservice. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7485369-1931745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
