Ventilationsmontör Norra Göteborg
2025-09-03
Isolerab växer och expanderar nu till Göteborg!
Är du en praktiskt lagd person som gillar fysiskt arbete? Då vill vi gärna att du läser den här annonsen. Isolerab söker dig som är händig, pålitlig och villig att lära sig nytt.
Jobbet som ventilationsmontör Som ventilationsmontör hos Isolerab AB ingår du i ett härligt team av glada hantverkare som dagligen bidrar till att fler hem får ett optimalt inomhusklimat genom smart ventilationssystem.
Du genomgår vår internutbildning och introduktionsplan där vi lär dig allt du behöver kunna för att bli en fullfjädrad ventilationsmontör. Vi ställer därför inga krav på liknande arbetslivserfarenhet eller utbildning (tidigare erfarenhet av bygg är dock meriterande och praktiskt lagd en förutsättning).
Vi söker dig som är plikttrogen, noggrann, ambitiös och har viljan att utvecklas tillsammans med oss där positiv inställning och glädje är viktiga faktorer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Håltagning (utvändigt/invändigt)
Montera utdragbara ventilationsrör
Montering aggregat
Montering ventiler
Inställningar aggregat
Om Isolerab Isolerab är en ledande helhetsleverantör inom isolering, ventilation och mögelbehandling med flera tusen nöjda kunder runt om i Dalarna, Gästrikland, Västmanland, Uppsala, Örebro, Östergötland, Värmland och Stockholm. Vi har varit verksamma i branschen i över 14 år och levererar trygghet till villaägare genom våra lösningar och produkter.
Företaget har haft en snabb tillväxt de senaste åren och är just nu i en spännande expansionsfas, med en ljus framtid genom ytterligare tillväxt på både existerande och framtida marknader. Med fokus på att anställa rätt människor vill vi positionera oss som en av de starkaste spelarna på vår befintliga marknad och även kommande marknader.
Idag är vi över 100 anställda och söker nu ventilationsmontörer i Norra Göteborg.
Publiceringsdatum2025-09-03
Isolerab AB Huvudkontor Sveavägen 21 784 33 Borlänge 020-480010 info@isolerab.se www.isolerab.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isolerab AB
(org.nr 556848-4710), https://https://www.isolerab.se/ Arbetsplats
Isolerab Kontakt
Robert Sundqvist robert.sundqvist@isolerab.se Jobbnummer
