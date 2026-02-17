Ventilationsmontör (med arbetsledande ansvar)
Villaklimat Öst AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Villaklimat Öst AB i Stockholm
, Trosa
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Villaklimat AB installerar bl.a. FTX och mini-FTX i villor och småhus. Vi befinner oss i en expansionsfas och söker en ventilationsmontör som även tar ett arbetsledande ansvar. Arbetet utförs i Stockholmsområdet och ute hos kund. Firmabil ingår i tjänsten.Dina arbetsuppgifter
Installationsarbete:
Installation av mini-FTX och mindre ventilationssystem
Felsökning och problemlösning på plats
Genomföra mer avancerade installationer
Säkerställa korrekt funktion och god kvalitet
Arbetsledande uppgifter:
Planera och fördela montörers arbetsdag
Vara stöd vid frågor ute i fält
Följa upp installationer och rutiner
Materialbeställning och enklare projektadministrationKvalifikationer
Erfarenhet av installation inom ventilation, VVS, el eller liknande
Förmåga att arbeta självständigt
Praktisk problemlösningsförmåga
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av FTX eller mini-FTX
Erfarenhet av arbetsledning
Vana vid kundkontaktDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att kombinera praktiskt installationsarbete med att leda och stötta andra.
Arbetstid och omfattning
Heltid, dagtid.
Tillsvidareanställning med provanställning.
Lön och förmåner
Lön enligt överenskommelse
Firmabil ingår
Resor inom Stockholmsområdet ingår i tjänsten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: info@villaklimat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Villaklimat Öst AB
(org.nr 556906-1426), http://www.villaklimat.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9748709