Ventilation tekninker
2025-10-05
Liloz AB grundades 2023 och är i dag ett komplett ventilationsföretag beläget i Enköping som utför allt inom ventilation. Vi erbjuder högkvalitativa ventilationslösningar och utför arbeten i hela Stockholmsområdet , i Uppsala län och västmanlandslän. På Liloz AB har vi ett nära samarbete och en trivsam familjär arbetsmiljö där varje medarbetare är en viktig del av vår framgång. Vi söker nu en till ventilationsmontering som vill bli en del av vårt team och vara med på vår resa framåt! Våra kunder är främst prvate kund även privata företag.
Arbetet som ventilationsmontering på Liloz AB är brett och möjligheterna är stora för vidare utveckling. Vi tror på arbete under frihet. Trots detta finns mycket stöttning inom företaget, både från kolleger och arbetsledning. Du kommer att arbeta med service, underhåll, mindre installationer, mätningsarbeten, OVK-assistans och mycket mer inom ventilation på olika arbetsplats.
Vi söker dig som:
Har gärna har erfarenhet av servicearbeten, mindre installationer gärna mätningsarbeten och injustering
Har en lösningsorienterad inställning.
Har ett gott kundbemötande och kommunicerar tydligt.
B-körkort är ett krav.
Har ett ordnat liv.
Kan lämna referenser
Vi erbjuder:
En familjär och trivsam arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget.
Flexibilitet i arbetsuppgifter.
Stora möjligheter att påverka och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Tjänstebil/företagsbil
Liloz AB blir du en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete och en positiv arbetsmiljö. Vi erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete där du får möjlighet att växa och bidra till vår gemensamma framgång.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss, på telefonnummer 0760666612.
Skicka din ansökan och CV till lilozventab@gmail.com
senast 2025-10-31.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: lilozventab@gmail.com Arbetsgivare Liloz AB
(org.nr 559417-4160), https://liloz-ab-ventilationsservice.webnode.se
