VD-assistent till vår kund i Malmö
2026-02-23
Vi söker en trygg, ansvarstagande och serviceinriktad VD-assistent till en arbetsplats där dagarna sällan är de andra lika. Rollen är perfekt för dig som trivs när du får ta eget ansvar, skapa struktur och samtidigt vara den som ser till att helheten fungerar - oavsett om det gäller administrativa uppgifter, praktiska frågor eller intern samordning.
Här får du en bred roll nära verksamhetens ledning, där du arbetar både operativt och koordinerande. Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag och du får utrymme att själv forma hur du lägger upp ditt arbete.
Detta är en rekrytering med tillsättning så snart som möjligt.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag. Med lång erfarenhet, kompetens och nära relationer är vi en ovanligt personlig HR-partner i en alltmer digital värld. Vi ser våra konsulter som mer än bara en resurs vi hyr ut, våra kandidater som kunder och våra kunder som samarbetspartners.
Du kommer till en familjär och jordnära organisation med en platt struktur där alla hjälper varandra. Kulturen bygger på förtroende, ansvar och en positiv inställning till att lösa uppgifter, stora som små.
Du förväntas ta egna initiativ och skapa din egen dag, samtidigt som du får stöd när du behöver det. Här värdesätts stabilitet, arbetsmoral och en personlighet som känner sig trygg i en varierad roll med både administrativa och praktiska inslag. I denna miljö får du möjlighet att växa, ta för dig och på sikt möjlighet att forma en större roll.Dina arbetsuppgifter
I rollen som VD-assistent får du en varierad och dynamisk arbetsdag. Du kommer bland annat att:
• Hantera möten och daglig planering
• Säkerställa in house-service: ordning, struktur och en trivsam kontorsmiljö
• Administrera avtal, följa upp underlag och säkerställa att allt stämmer
• Ansvara för resebokningar och ha kontakt med resebyrå
• Koordinera events, aktiviteter och interna sammankomster
• Hantera praktiska frågor såsom transporter, enklare fastighetsärenden
• Agera kontaktperson för återförsäljare och leverantörer
• Samarbeta med reception och vid behov täcka upp i deras funktion
Rollen innebär även att du vid enstaka tillfällen reser i tjänsten, exempelvis 4-5 dagar åt gången.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en person med hög arbetsmoral och som trivs i en roll där du tar ansvar och driver arbetet framåt. Du är initiativtagande, prestigelös och lösningsorienterad, med integritet och vana vid att hantera konfidentiell information. Vidare är du stabil, snabblärd och trygg i att arbeta i ett högt tempo. Du trivs i sociala sammanhang, gillar att skapa struktur och ser till att saker händer. En positiv "doer" med driv och handlingskraft kommer att passa perfekt i den här rollen och miljön.
Vi ser också gärna att du har:
• Erfarenhet av administrativt arbete eller liknande koordinerande roll
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Outlook, Excel
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
• Viss erfarenhet av projektledning eller planering av event/aktiviteter
• Förmåga att förhandla och ha professionell dialog med externa aktörerÖvrig information
Tillträde: Så snart som möjligt
Omfattning: Heltid (08.00-16.30)
Plats: Bernstorp
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är ett direktrekrytering och du blir anställd av kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Ebba Albinsdotter på ebba.albinsdotter@kfx.se
Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
