Prenumerera på jobb från Finnveden Executive AB

På AGES i Hörle arbetar vi med avancerad komponenttillverkning i metall som får teknik och industri att fungera - inte alltid synligt men alltid avgörande. Vi är ca 100 medarbetare som tillsammans driver en verksamhet där kvalitet, pålitlighet och småländsk problemlösningsförmåga står i centrum, oavsett vilken funktion eller avdelning man tillhör. Här möter du i en företagskultur som visar stolthet för hantverket och en ständig vilja att göra saker smartare.
AGES Hörle AB är en del av AGES Industri -en börsnoterad industrikoncern med tydliga ambitioner att växa tillsammans med våra kunder. Läs mer om oss på www.ages.se
Vi söker dig som vill leda AGES Hörle AB och fortsätta utveckla företaget och dess verksamhet. Du förväntas leda, planera samt samordna det strategiska och taktiska arbetet inom företaget. En av dina huvuduppgifter är att med affärsmässighet, optimerad organisation och effektiva processer skapa förutsättningar för ett bra resultat. Du har det formella ansvar som ingår i VD-rollen och återrapporterar verksamhetens utveckling till Koncernchef och styrelse.
Som ledare ansvarar du för att företaget levererar enligt uppsatta mål, nu och i framtiden. Genom ditt ledarskap säkerställer du en tydlig förståelse av prestationsnivåer och nyckeltal och vad som krävs för att individer och team ska utvecklas och leverera.
Huvudsakliga ansvarsområden för uppdraget som VD är följande:
Leda och utveckla bolaget och organisationen
Produktivitet-, organisatorisk- och finansiell utveckling
Skapa nya affärsmöjligheter och kunder
Utveckla organisationen och dess medarbetare, öka teamkänsla och lagarbete
Kunskap om att initiera och driva lönsamt förbättringsarbete är av stor vikt. VD-uppdraget kräver vidare förmåga att skapa samarbete och gemensamma mål över gränserna. Kännedom om branschen eller närliggande branscher är meriterande.Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Vi söker dig som är van att styra, leda och agera. Du har gedigen ledarerfarenhet av liknande chefsuppdrag inom tillverkande industri. Du har god erfarenhet av att arbeta med processutveckling och målstyrning/uppdragsledning. Du har också god insikt och övergripande kunskap om helheten på ett tillverkande företag såsom kvalitet, underhåll, produktionsteknik, logistik, supply chain, marknad och försäljning.
Du har vidare erfarenhet av att arbeta i en större organisation med tillhörande rapportering. AGES Hörle AB ingår i en större koncern verksam i en noterad miljö, med höga krav på rapportering och finansiell professionalism.
Du är en erfaren ledare med förmåga att driva, motivera och utveckla både medarbetare och verksamhet. För att lyckas i rollen krävs att du är självgående och har blick för såväl helhet, sammanhang och detaljer. Som person är du prestigelös, kommunikativ och har en god helhetssyn. I din personliga profil finner vi även affärsmässighet, god ekonomisk förståelse, förmåga att driva förändringsarbete samt entreprenörsanda. Du är en person som alltid går in med ett stort engagemang och har en stark egen drivkraft.
Utbildningsmässigt har du förmodligen en högskoleutbildning eller annan relevant utbildning kompletterad med relevant arbetslivserfarenhet.
Kontaktuppgifter och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive. För ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult, Christina Cajtoft tfn +46 70 302 15 23 eller Martin Dambergs tfn +46 72 206 20 84. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
