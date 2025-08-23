VD - assistent till välkänt fastighetsbolag
Vill du spela en nyckelroll nära beslutsfattandet i ett av Stockholms viktigaste fastighetsbolag? I rollen som VD-assistent får du möjlighet att kombinera strategiskt tänkande med praktisk problemlösning i en dynamisk och samhällsviktig miljö. Låter detta som något för dig? In med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som VD-assistent är du en strategisk partner med ansvar för att stötta och avlasta VD i det dagliga arbetet. Du hanterar allt från kalenderkoordinering och mötesadministration till kommunikationsflöden och projektledning. Rollen kräver både fingertoppskänsla och struktur - och passar dig som trivs med att ligga steget före.
För att lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, proaktiv och har ett öga för detaljer. Det är även viktigt att du har en stark förmåga att prioritera, arbeta självständigt och samtidigt vara en lagspelare.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Samordna och optimera VD:s kalender och schemaläggning
• Koordinera interna och externa möten, inklusive agenda, bokningar och protokoll
• Filtrera och hantera VD:s kommunikationskanaler - e-post, samtal och korrespondens
• Planera och administrera resor, inklusive bokningar, utgiftshantering och rapportering
• Samla in, analysera och sammanställa underlag inför möten och beslut
• Delta i projekt, events och utvecklingsinitiativ inom bolaget
• Stötta ledningsgrupp och styrelse i praktiska och strategiska frågor
VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi, kommunikation eller liknande
• Har minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna i rollen som assistent, koordinator eller strategisk partner
• Är van vid Office-paketet - särskilt Excel, Word och PowerPoint
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
INFORMATION OM FÖRETAGET
