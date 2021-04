Vcbc Assembly Vs/vh Söker Två Supervisors - Volvo Personvagnar AB - Maskiningenjörsjobb i Olofström

Who are we?Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.Vad erbjuder viHos oss på Assembly VS/VH (VCBC) kommer du att bli en del av ett dedikerat team på två fabriker som leder produktion enligt överenskommen strategisk inriktning. Vi strävar mot målet att säkerställa att vi levererar detaljer till våra kunder genom delsammansättning med de krav som våra kunder ställer på våra leveranser. Vi strävar efter att utveckla våra processer och vår kompetens - med fokus på människor och ständig förbättring. Varje team inom Sammansättning har ett övergripande ansvar för kvalitet, ekonomi, leverans och teamutveckling. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Assembly VS/VH som består av 11 Supervisors. Vill du nå dina personliga mål tillsammans med andra människor, är Sammansättning VS/VH platsen för dig!Vad kommer du att utföraSom Supervisor kommer du att arbeta inom Sammansättning VS/VH. Du kommer att arbeta nära din avdelning med bemanning över 2-skift med att leda och följa upp verksamheten enligt beslutade mål på ett engagerande och coachande sätt. Där en stor del är att säkra utvecklingen av verksamheten till "Best in Class" genom att säkerställa VCMS, vilket inkluderar bl.a. Målstyrt Lagarbete, samt att du agerar enligt VCC's önskade medarbetar- och ledarskapskultur.Utöver detta kommer du också att:Samverka med övriga ledare inom enheten för en optimal total resursutnyttjningAnsvara för målsättningsprocessen och definition av aktiviteter på ansvarsområdet inom QDFIPSSäkerställa att gällande regelverk följs avseende arbetsmiljö, yttre miljö, personsäkerhet, MBL och trygghetslagarBibehålla och fortsatt utveckla ett bra kontaktnät med kunder, leverantörer och kollegorDu och dina färdigheterFör att trivas i denna roll och prestera på bästa sätt tror vi att du har en god ledarskapsförmåga och är förtroendegivande. Det är viktigt att du kan planera och prioritera ditt arbete, du tar ansvar, driver och lägger stort fokus på kvalitet i allt som du utför. Eftersom du kommer att arbeta inom produktionsmiljö ser vi gärna att du har goda kunskaper inom produktion, produktionsledning och VCMS. Meriterande är kunskap om Model Line och dess principer.Du har en gymnasieutbildning i botten och ett genuint intresse för att leda människor samt att du har en god datorvana.Vi vill att du ska främja verksamhetens fokus att bygga långsiktiga relationer genom förtroende och kvalité. Du har en god förmåga att formulera dig i både tal och skrift och du värdesätter även detta gentemot kollegor och dina medarbetare. Slutligen, är du en person som gillar att ta egna initiativ och är öppen för förändringar? Då är du välkommen att söka denna tjänst!Nyfiken på att veta merVi vill att du ansöker senast 2021-05-01 och att ansökan sker via vårt rekryteringssystem, observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post pga GDPR och de ansökningar som kommer in per mail kommer inte att behandlas vidare i processen.För ytterligare information kring tjänsten kontaktar du rekryterande Chef Superintendent: Johan Persson på telefonnummer 073 333 36 45 eller mail johan.k.persson@volvocars.com För ytterligare information kring rekryteringsprocessen, var vänlig kontakta Senior Recruiter på lotta.ericsson@volvocars.com Välkommen med din ansökan!Fackliga representanter är:Ledarna Britta Serup tfn 073 333 35 46Unionen Joakim Ravemyr, tfn 073 333 36 02Akademikerna Lina Wennberg, tfn 0733 332 4 26IF Metall Östen Persson, tfn 073 463 71 97Varaktighet, arbetstidFull Time Undefined2021-04-13