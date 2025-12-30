Växtodlingsagronom med kommunikationsdriv
2025-12-30
Vill du arbeta i hjärtat av svenskt lantbruk och samtidigt forma hur kunskap, innovation och växtodling kommuniceras i hela landet? Då kan det vara dig vi letar efter!
SFO söker en växtodlingsagronom (eller motsvarande) med erfarenhet från lantbrukbranchen. Rollen innebär arbete med kunskapsspridning, medlemskontakt och omvärldsbevakning. Du blir en del av en liten organisation med korta beslutsvägar och ansvar för att förmedla växtodlingskunskap, med fokus på SFOs grödor oljeväxter och fröer till medlemmar och samarbetspartners.
Om rollen:
I rollen kombinerar du din agronomiska kompetens med kommunikation, medlemskontakt och omvärldsbevakning. Du arbetar nära ledningen och blir en viktig länk mellan odlare, myndigheter, forskning och internationella kontakter. Arbetet är varierat och självständigt - ena dagen förmedlar du ny kunskap från fältförsök eller internationella nätverk, nästa dag driver du innehåll till webb, tidning eller medlemsaktiviteter.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Förmedla och paketera kunskap om växtodling till medlemmar och externa aktörer
Delta i medlemsvård och relationsbyggande i branschen
Samordna innehåll och idéer med kollegor och externa skribenter
Delta i utveckling av arbetssätt och nya initiativ inom växtodlingKvalifikationer
Relevant högskoleutbildning som agronom eller motsvarande
Flera års arbetslivserfarenhet inom lantbruksbraschen
Goda kunskaper i Word, Excel och PowerPoint
Intresse och vana av digitalt innehåll och webb (t.ex. WordPress)
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Det är ett stort plus om du har ett kontaktnät inom branschenDina personliga egenskaper
Social, nyfiken och genuint engagerad i människor och växtodling
Noggrann med fakta och tydlig i din kommunikation
Självständig, initiativrik och framåtlutad
Grundad och trygg i branschens sammanhang
Placeringsort: Alnarp
Urval sker löpande och tjänsten tillträds i april med viss flexibilitet.
Urval sker löpande och tjänsten tillträds i april med viss flexibilitet.
alternativt 070-7497270.
