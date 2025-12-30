Växtodlingsagronom med kommunikationsdriv

Gigstep AB / Skogsjobb / Malmö
2025-12-30


Visa alla skogsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gigstep AB i Malmö, Lomma, Lund, Landskrona, Svalöv eller i hela Sverige

Vill du arbeta i hjärtat av svenskt lantbruk och samtidigt forma hur kunskap, innovation och växtodling kommuniceras i hela landet? Då kan det vara dig vi letar efter!
SFO söker en växtodlingsagronom (eller motsvarande) med erfarenhet från lantbrukbranchen. Rollen innebär arbete med kunskapsspridning, medlemskontakt och omvärldsbevakning. Du blir en del av en liten organisation med korta beslutsvägar och ansvar för att förmedla växtodlingskunskap, med fokus på SFOs grödor oljeväxter och fröer till medlemmar och samarbetspartners.
Om rollen:
I rollen kombinerar du din agronomiska kompetens med kommunikation, medlemskontakt och omvärldsbevakning. Du arbetar nära ledningen och blir en viktig länk mellan odlare, myndigheter, forskning och internationella kontakter. Arbetet är varierat och självständigt - ena dagen förmedlar du ny kunskap från fältförsök eller internationella nätverk, nästa dag driver du innehåll till webb, tidning eller medlemsaktiviteter.

Publiceringsdatum
2025-12-30

Dina arbetsuppgifter
Förmedla och paketera kunskap om växtodling till medlemmar och externa aktörer

Delta i medlemsvård och relationsbyggande i branschen

Samordna innehåll och idéer med kollegor och externa skribenter

Delta i utveckling av arbetssätt och nya initiativ inom växtodling

Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning som agronom eller motsvarande

Flera års arbetslivserfarenhet inom lantbruksbraschen

Goda kunskaper i Word, Excel och PowerPoint

Intresse och vana av digitalt innehåll och webb (t.ex. WordPress)

Goda språkkunskaper i svenska och engelska

Det är ett stort plus om du har ett kontaktnät inom branschen

Dina personliga egenskaper
Social, nyfiken och genuint engagerad i människor och växtodling

Noggrann med fakta och tydlig i din kommunikation

Självständig, initiativrik och framåtlutad

Grundad och trygg i branschens sammanhang

Placeringsort: Alnarp
Urval sker löpande och tjänsten tillträds i april med viss flexibilitet.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Gigstep och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till moa.hagman@gigstep.se alternativt 070-7497270.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6962680-1762013".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta)
211 42  MALMÖ

Arbetsplats
Gigstep

Jobbnummer
9666390

Prenumerera på jobb från Gigstep AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gigstep AB: