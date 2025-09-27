växthusarbetare

Tinas Grönsaksodling AB / Trädgårdsodlarjobb / Helsingborg
2025-09-27


Vi söker personal med minst 1-2 års erfarenhet till vår gurkodling utanför Helsingborg.
Du som är intresserad av jobbet ska vara erfaren, pålitlig, ansvarfull, stark i kroppen, van att jobba i värm och fuktig klimat, kan jobba i team, tar egna initiativ, planera och organisera arbetet.
Det dagliga arbetet är att jobba med gurkplantor, skörda, packa, sortera gurkor, plantera., omplantera osv.
Det är en 6 månaders säsong anställning under perioden från 1/april 2026 tom 10/11 2026.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
email
E-post: tinasgronsaksodlingab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "växthusarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tinas Grönsaksodling AB (org.nr 556576-9857)

Arbetsplats
Tinas Grönsaksodling AB

Jobbnummer
9529685

