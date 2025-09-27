växthusarbetare
Tinas Grönsaksodling AB / Trädgårdsodlarjobb / Helsingborg
2025-09-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vi söker personal med minst 1-2 års erfarenhet till vår gurkodling utanför Helsingborg.
Vi söker personal med minst 1-2 års erfarenhet till vår gurkodling utanför Helsingborg.
Du som är intresserad av jobbet ska vara erfaren, pålitlig, ansvarfull, stark i kroppen, van att jobba i värm och fuktig klimat, kan jobba i team, tar egna initiativ, planera och organisera arbetet.
Det dagliga arbetet är att jobba med gurkplantor, skörda, packa, sortera gurkor, plantera., omplantera osv.
Det är en 6 månaders säsong anställning under perioden från 1/april 2026 tom 10/11 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
email
E-post: tinasgronsaksodlingab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "växthusarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tinas Grönsaksodling AB
(org.nr 556576-9857) Arbetsplats
Tinas Grönsaksodling AB Jobbnummer
9529685