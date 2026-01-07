Växeltelefonist/ Receptionist
2026-01-07
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Inom Transportstyrelsen har vi en gemensam växel och vi finns på tre orter, Borlänge, Norrköping och Örebro.
I rollen som telefonist/receptionist kommer dina arbetsuppgifter främst bestå av sedvanliga uppgifter såsom att ta emot besökare, koppla vidare samtal, utvalda registraturuppgifter samt övriga administrativa uppgifter som kan variera över tid. Du kan också komma att få ansvar för administrativa specialuppdrag under kortare eller längre perioder.
Arbetsuppgifterna är schemalagda där alla i teamet gör allt. Du behöver vara flexibel och tycka om att snabbt ställa om mellan olika arbetsuppgifter. Du är en viktig person då du tar emot våra besökare och får både våra interna och externa besök att alltid känna sig välkomna.
Dina arbetstider kommer vara mellan kl. 08.00 och 16.30.
Vår reception är öppen varje vardag mellan 10.00-12.00. I växeln tar vi emot samtal 09.00-16.00 måndag-torsdag och fredag 09.00-13.00.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider och väl tilltaget antal semesterdagar.
Du kommer att
- vara Transportstyrelsens ansikte utåt och arbeta med kundmöten
• via telefon
• via besök i vår reception
- utföra vissa administrativa arbetsuppgifter
- hantera passerkort och andra förekommande arbetsuppgifter.
Du måste ha
- slutfört gymnasieutbildning
- aktuell erfarenhet, under minst ett år, av att ha arbetat som växeltelefonist
- aktuell erfarenhet av att ha arbetat med administrativa arbetsuppgifter
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal på engelska.
Det är meriterande om du också har
- aktuell erfarenhet från Telias telefonisystem ACE interact eller liknande växelsystem
- aktuell erfarenhet av att arbeta som receptionist
- erfarenhet av att ha arbetat med diarieföring
- erfarenhet av hantering av passerkort
- erfarenhet av att arbeta i statlig förvaltning.
Vi vill att du
- är flexibel: har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt, ser möjligheter i förändringar
- är serviceinriktad: tillmötesgående i ditt bemötande, har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
- har god samarbetsförmåga: arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
- är noggrann och strukturerad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med en sysselsättningsgrad på 90%.
Placering vid kontoret i Borlänge.
Tillsättning enligt överenskommelse.
Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Lena Lasses via mail mailto:lena.lasses@transportstyrelsen.se
.
ST, Anders Bodving och Saco-S, Peter Backe nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-
Vi behöver din ansökan senast den 28 januari 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.
Kort om avdelning Juridik
Avdelning Juridik består av fem enheter. Juridikenheterna styr och stöder myndighetens olika avdelningar i juridiska frågor, och enheten Registratur ansvarar för registratur, reception och växel. Vi finns på flera orter. Vår huvudort är Norrköping.
Vi bidrar till en enhetlig och effektiv hantering av Transportstyrelsens behov av styrning och stöd i juridiska frågor och i språkliga frågor inom regelgivning. Vi bidrar med styrning och stöd i diarieföring, ad acta och arkivläggning, passerkortshantering, besöksmottagning och växel. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Jobbnummer
