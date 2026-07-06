Vattenhandläggare till Miljöanalysenheten
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Miljö, Miljöanalys / Biologjobb / Luleå Visa alla biologjobb i Luleå
2026-07-06
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Vill du bli en del av något större och bidra till en hållbar utveckling för Norrbotten i vårt län och ut mot omvärlden?
Vi söker nu dig som har erfarenhet av arbete med bedömning av vattenmiljöer och trivs med varierande arbetsuppgifter i ett team som värnar om arbetsglädje och laganda.
Som medarbetare hos oss är du en del av ett större sammanhang där du får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt.
Om jobbet
Arbetet består i att kartlägga miljötillstånd, påverkan och åtgärdsbehov i länets vattenmiljöer. Det handlar om att beskriva miljötillståndet, samt samverka internt och externt i vattenfrågor.
Arbetet är varierande och du kommer ingå i ett erfaret team, där ni delar på arbetsuppgifterna och utbyter erfarenheter. Alla i teamet har olika roller och expertis.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Statusklassificering, påverkansanalys och åtgärdsbehov enligt Havs- och Vattenmyndigheten föreskrifter
Arbete med nationell plan för omprövningen av vattenkraften
Delta i interna samråd gällande vattenfrågor
Samverkan med externa aktörer
Arbetet innehåller många stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har ett öppet arbetsklimat och värnar vår arbetsglädje och laganda.
Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss
Om dig
Vi söker dig som har:
relevant eftergymnasial naturvetenskaplig akademisk utbildning så som limnolog eller biolog med inriktning på sötvatten,
erfarenhet av arbete med vattenmiljöfrågor,
minst grundläggande kunskaper av GIS,
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Som person är du analytisk, engagerad och tar initiativ. Du är van att arbeta självständigt och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet. Vi jobbar i team och förutsätter att du kan samarbeta för att vi tillsammans ska nå våra mål.
Det är ytterligare en fördel om du har:
erfarenhet av bedömningar av fysisk påverkan på vattenmiljöer,
erfarenhet av arbete med ekologiska frågor kopplat till vattenkraft,
erfarenhet av frågor som rör miljökvalitetsnormer för vatten,
erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller kommun,
körkort för personbil.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Vi använder oss av sex månaders provanställning.
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
ett län med Sveriges djupaste sjö och den klaraste, outbyggda älvar, bifurkation och stora arealer skyddad natur i kombination med stora utmaningar som hållbar utveckling av markanvändning, stadsflyttar, industrisatsningar
Goda utvecklingsmöjligheter
Individanpassade anställningsvillkor
Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd.Publiceringsdatum2026-07-06Övrig information
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och för att vara en inkluderande arbetsplats. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Norrbottens Län
(org.nr 202100-2478), https://www.lansstyrelsen.se/
Stationsgatan 5 (visa karta
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971 86 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Miljö, Miljöanalys Jobbnummer
9992896