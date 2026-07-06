Vattenhandläggare
Länsstyrelsen i Blekinge län / Biologjobb / Karlskrona Visa alla biologjobb i Karlskrona
2026-07-06
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Länsstyrelsen Blekinge är en myndighet med brett ansvarsområde och spännande uppdrag. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med allt från miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat till civilt försvar, krishantering, social hållbarhet, kulturmiljö, fiske och landsbygdsutveckling.
Länet är en del av en expansiv Östersjöregion där det är nära till allt. Det gör det enkelt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och aktiv fritid. Vårt kontor ligger vackert vid vattnet i världsarvsstaden Karlskrona.
Vi arbetar för att nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där naturen, människorna och företagen mår bra. De beslut vi fattar i dag ska hålla även i framtiden. Vi finns här för Blekinge. Läs mer: www.lansstyrelsen.se/blekingePubliceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Som vattenhandläggare har du en viktig roll i arbetet med att skydda och förvalta våra vattenresurser. Det innebär att du ansvarar för tillsyn och prövning av vattenverksamheter och strandskyddsärenden enligt miljöbalken – en uppgift som kräver både analytisk förmåga och samarbetsvilja. I den här rollen får du möjlighet att göra skillnad, både för miljön och för samhället. Du kommer att tillhöra Enheten för miljöprövning och vi är cirka 15 medarbetare på enheten. Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter spänner över ett brett spektrum:
Utreda och bedöma hur olika verksamheter påverkar vattenmiljöer, från småskaliga projekt som privatpersoners bryggor till större initiativ som våtmarker, sjökablar eller vägtrummor.
Arbeta med tillsyn och prövning av vattenverksamheter, där du säkerställer att lagstiftning, miljökvalitetsnormer och miljömål följs.
Svara på remisser och samverka med andra enheter inom myndigheten och externa aktörer, där dina kunskaper bidrar till hållbara lösningar i exempelvis planärenden.
Det mesta arbetet görs vid datorn och i samverkan med kollegor, där du utreder, bedömer och fattar beslut i olika ärenden. Ibland finns möjlighet att komma ut i fält, framför allt i tillsynsärenden.
I rollen som vattenhandläggare arbetar du självständigt och ansvarar för dina egna ärenden. Samtidigt ingår du i ett team där ni diskuterar och gör bedömningar tillsammans. Du arbetar nära både kollegor och externa aktörer, med goda förutsättningar att utvecklas i din roll.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidat- eller magisterexamen inom limnologi, marinbiologi, hydrologi, vattenvård eller juridik med miljörättslig inriktning. Alternativt annan utbildning eller erfarenhet, som vi bedömer som likvärdig.
I rollen kommer du att ha många kontakter med privatpersoner, företag, kommuner och och organisationer. Du ska ha god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska. Det ställer också krav på att ge gott bemötande och god service till de personer och aktörer som du har kontakt med.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara nyfiken och ha förmåga att arbeta självständigt. Du vågar ta dig an och lösa nya uppdrag och arbetsuppgifter på egen hand såväl som i samarbete med kollegor. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver processer vidare mot uppsatta mål. Det är viktigt att du kan planera, strukturera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och att du håller tidsramar. Eftersom du ingår i en arbetsgrupp krävs det att du har god samarbetsförmåga. Vi ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du kommer ställas inför många utmanande och intressanta problem vilket kräver förmåga till analys och att hitta lösningar samt att kunna göra bedömningar och väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden.
Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning och arbete med tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Det är också meriterande med erfarenhet av att arbeta med tillsyn och prövning inom vattenverksamhet och strandskydd, samt om du har B-körkort.
Tjänsten anpassas i möjligaste mån efter din kompetens, utifrån de behov verksamheten har. Anställningsvillkor
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt och korrekt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Tillsvidareanställning vid Länsstyrelsen innebär att du kommer att krigsplaceras vid myndigheten.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Innan rekrytering har vi tagit ställning till annonseringskanaler, därför undanbeds alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och Länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Blekinge Län
(org.nr 202100-2320), https://www.lansstyrelsen.se/
Skeppsbrokajen 4 (visa karta
)
371 86 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Sofia Engzell sofia.engzell@lansstyrelsen.se 010-2240288 Jobbnummer
9992885