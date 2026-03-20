Våtlackerare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Lackerarjobb / Jönköping
2026-03-20
Vi söker nu en lackerare till Alba Snickeri i Jönköping!
Alba Snickeri i Jönköping söker en noggrann och engagerad lackerare som vill arbeta i en miljö där kvalitet, hantverk och precision står i centrum. Rollen passar en person som har känsla för yta, färg och finish, och som trivs med att se resultatet av sitt arbete ta form.Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Alba Snickeri är ett väletablerat företag med lång erfarenhet av att tillverka specialanpassade inredningar och snickerier för både företag och privatpersoner. Företaget kombinerar modern maskinteknik med traditionellt hantverk för att skapa produkter med hög kvalitet och noggrann detaljrikedom. På Alba Snickeri arbetar ett erfaret och sammansvetsat team där yrkesstolthet och samarbete är viktiga ledord.Om tjänsten
Som lackerare hos Alba Snickeri ansvarar man för ytbehandling och lackering av olika typer av material, främst trä och träbaserade produkter men även andra ytor. Rollen är en viktig del av produktionen och har direkt påverkan på slutresultatet och produktens finish.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Förberedelse av ytor inför lackering (slipning, spackling, rengöring)
Sprutmålning och lackering med olika typer av färg och lack
Kvalitetskontroll och justering av lackerade ytor
Underhåll och rengöring av utrustning och arbetsyta
Vi söker dig som
Erfarenhet av lackering inom industri, snickeri, fordon eller liknande område
God kännedom om vattenbaserade lacker
Erfarenhet av att hantera våtlackeringsmaskin
Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för sitt arbete
Meriterande:
Erfarenhet av lackering av träprodukter
Kunskap om hur en valsmaskin fungerarÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar Alba Snickeri med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 1997". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Norra Stigamovägen 10B (visa karta
)
556 50 NORRA STIGAMO Arbetsplats
Alba Snickeri Jobbnummer
9810607