Västra skolan söker resurspersoner för vikariat - Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen - Barnskötarjobb i Katrineholm

Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Katrineholm2021-07-05Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där vi bland annat bygger två nya skolor.Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen "Läge för liv och lust".Västra skolan är en tvåparallellig F-6 skola i stadens norra utkant med närhet till både skogen och centrum. Vi är just nu inne i ett spännande arbete med byggandet av en ny skola och allt vad det innebär. Under året kommer du tillsammans med dina kollegor få vara med i det spännande arbetet att utforma verksamheten på den nya skolan.2021-07-05Dina arbetsuppgifter i skolan innefattar att stödja elever i skolarbetet och i vissa fall själv ansvara för en liten grupp elever. På fritids arbetar du tillsammans med övrig personal med att planera, organisera och leda olika aktiviteter för barnen.Erfarenhet av liknande arbete är önskvärt.Du bör vara trygg och stabil och har självinsikt och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Det är viktigt att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.Du tar ansvar för dina uppgifter och ser till att de blir gjorda både när det gäller enskilda och gemensamma saker.Du kan sätta igång aktiviteter och uppnår önskat resultat och har förmåga att argumentera för och förklara varför aktiviteterna bör och kan genomföras. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter med elever, vårdnadshavare och medarbetare och underhåller relationer. Ser och använder nätverk som en naturlig del i att skapa yrkesmässiga relationer.ÖVRIGTTjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-09 Eller efter överenskommelse., upphör: 2022-06-17 Vikariat under angiven tid eller den tid som kan bli aktuell p.g.a. ändrade förutsättningar, dock längst t.o.m. 20220617 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-05Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen5845787