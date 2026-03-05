Vasaskolan söker biträdande rektor
2026-03-05
Vasaskolan är en kommunal högstadieskola. Skolan arbetar med tvålärarskap vilket innebär att det oftast är 2 pedagoger i klassrummet. Skolan ligger centralt i Hedemora och har idag drygt 500 elever när anpassad skola räknas in.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Vill du ha en nyckelroll i en verksamhet där struktur, ledarskap och samarbete står i centrum? Nu söker vi en engagerad och handlingskraftig biträdande rektor som vill vara med och driva skolans dagliga arbete framåt.
I rollen stöttar du rektor i skolans övergripande ledning och har ett brett ansvarsområde inom administration, personalfrågor och schemaläggning. Du fungerar vid behov som operativ ledare under rektors pedagogiska och juridiska ansvar och är en central funktion i organisationen.
Skolan har idag cirka 90 medarbetare, vilket gör rollen både strategiskt viktig och operativt varierad. På delegation av rektor ansvarar du för det systematiska arbetsmiljöarbetet, kallar till och leder bland annat skyddskommitté samt andra relevanta möten. Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och trygg i ditt ledarskap. Du trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera administration med verksamhetsnära ledning och där ditt arbete gör verklig skillnad varje dag.
I Hedemora kommun har vi friskvårdsbidrag.
För övriga förmåner se:https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/Kvalifikationer
Du som söker:
* Har en pedagogisk högskoleexamen som lärare
* Har flera års relevant erfarenhet inom skola, samt starka ledarskaps-, kommunikations- och organisationsförmågor.
* Om du har en rektorsutbildning är det en merit.
Andra viktiga egenskaper inkluderar förmågan att skapa relationer, driva utveckling, analytisk förmåga, att kunna arbeta strukturerat och lösningsfokuserat med både personal och elever.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står förKundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Välkommen med din ansökan!
