Vi söker nu en varumärkeschef för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund. Uppdraget passar dig som vill arbeta både strategiskt och operativt med att utveckla och stärka etablerade varumärken i en dynamisk miljö.
Placeringsort: Stockholm eller Vimmerby
Arbetsmodell: Hybrid / på plats
Om uppdraget
I rollen som varumärkeschef får du ett helhetsansvar för att driva och vidareutveckla ett eller flera varumärken. Du arbetar nära både interna och externa kontaktytor och ansvarar för att säkerställa en tydlig och effektiv varumärkesnärvaro i alla kanaler.
Du kommer bland annat att:
Ta fram och implementera varumärkes- och marknadsplaner
Planera, genomföra och följa upp kampanjer och marknadsaktiviteter
Driva samarbeten med externa byråer inom media, reklam, design och PR
Ansvara för mediaplanering samt lanseringar av nya och befintliga koncept
Följa upp varumärkets prestation och analysera marknadsdata
Bidra till produkt- och erbjudandeutveckling samt säkerställa en relevant portfölj
Arbeta med partnerskap, aktiveringar och olika typer av marknadsinitiativ
Rollen innebär en kombination av strategiskt tänkande och operativt genomförande, där du förväntas ta ett stort eget ansvar och driva flera parallella initiativ framåt.
Din Profil
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, ekonomi eller motsvarande
Erfarenhet av varumärkesarbete, gärna i en roll som varumärkeschef eller motsvarande
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt med varumärkesutveckling
Erfarenhet av att ta fram och genomföra marknads- och kommunikationsplaner
Vana att arbeta med externa byråer och flera kontaktytor samtidigt
God förståelse för kommunikation i olika kanaler
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Varumärkeschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9859608