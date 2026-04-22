Varuhuschef Motonet Uppsala
2026-04-22
Brinner du för försäljning, att utveckla personal och skapa goda resultat? Vill du vara med på en spännande resa och starta upp och driva Motonet i Uppsala? Då är detta jobbet för dig!
Vad söker vi i dig?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta som varuhuschef eller butikschef, gärna med högt varuflöde och brett produktsortiment. Det är också meriterande om du har erfarenhet av B2B. Är du en person med ett intresse för "gör det själv", fordon och reservdelar är det ett plus.
Som person är du:
Prestigelös och redo för att kavla upp ärmarna för att få jobbet gjort
Säker i din ledarroll och leder ett framgångsrikt varuhus genom ditt team
Präglad av affärsmannaskap och lönsamhet i ditt dagliga arbete
Medveten om vad som krävs för att skapa service som överträffar kundens förväntningar
Villig att ta dig an uppgifter utanför din arbetsbeskrivning för att skapa framgång
I rollen som varuhuschef ska du
Skapa och optimera försäljning
Sätta och följa upp mål på månads-, kvartals- och årsbasis utefter organisatoriska mål
Delta aktivt i varuhusets alla arbetsmoment och avdelningar
Säkerställa kundservice i världsklass
Analysera nyckeltal och ta fram och genomföra åtgärder för att förbättra dessa tal
Coacha och stötta varuhusets avdelningsansvariga samt övriga medarbetare
Skapa god och trygg arbetsmiljö med motiverade medarbetare
Varför ska du välja Motonet?
Motonet är ett starkt och välmående bolag som drivs av den familjeägda och nästan 60 år gamla koncernen Broman Group. Du kommer att bli anställd som tjänsteman och omfattas av Handelns kollektivavtal för tjänstemän. Kompensation och förmåner utgår som minst enligt branschstandard såsom:
Friskvårdsbidrag, tjänstepension och förtroendearbetstid
Resultatbaserad bonus
En möjlighet att påverka Motonets verksamhet och fortsatta uppbyggnation i Sverige
Rekryteringsprocessen
Låter detta intressant? Sista ansökningsdagen är den 31 maj 2026 och vi kommer att hantera ansökningarna löpande, så se till att skicka in din ansökan direkt. Du kommer att bli kontaktad oavsett om du går vidare i processen eller inte.
Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta rekryteringsansvarig Anna Hermansson på anna.hermansson@motonet.se
.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vill du veta mer om Motonet? Klicka dig in på våra karriärsidor: Jobba på Motonet - Motonet Sverige
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motonet AB
