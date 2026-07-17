Varuflödeschef (vikariat) Coop Skogslyckan
Coop Väst AB / Chefsjobb / Uddevalla Visa alla chefsjobb i Uddevalla
2026-07-17
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad Försäljningsledare Varuflöde på vikariat till Coop!
Vill du vara med och skapa en butik där kunderna alltid möts av en fräsch, inbjudande och välfylld miljö? Brinner du för ordning och reda, drivs av resultat och vill leda andra mot gemensamma mål? Då kan det här vara rollen för dig.
Om rollen
Som Varuflödeschef blir du en nyckelperson i vårt butiksteam. Med fokus på ordning & reda, hyllvård och effektiva varuflödesprocesser säkerställer du att våra kunder möts av ett butiksklimat som alltid är Fullt, Fräscht och Frontat.
Du arbetar aktivt mot uppsatta mål, följer upp nyckeltal och driver ständiga förbättringar inom ditt ansvarsområde. Rollen innebär både ansvar och variation — från arbetsledning och coachning av medarbetare till planering, beställningar och administration.
Dina arbetspass är främst förlagda till morgon och förmiddag, och du rapporterar direkt till Varuflödeschef.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Säkerställa högklassig service och ett varmt bemötande till våra medlemmar och kunder
Arbetsledning och coachning av teamet
Teamplock och ledarskap vid ledningens frånvaro
Beställningar, egenkontroll och prisvård
Säljplanering, uppföljning och sortimentsutveckling efter lokal marknad
Minimera svinn och optimera rutiner
Revideringar, planogram och kategoriinitiativ
Administration och dagligt butiksarbete
Du är en förebild på butiksgolvet och arbetar enligt Coops vision "Sveriges viktigaste konsumentkraft" och vårt medlemslöfte "Tillsammans ger vi varje medlem mer."Observera att arbetet är fysiskt krävande.
Vi söker dig som är
Du är en noggrann och strukturerad person som trivs när saker är på rätt plats och när arbetsflödet fungerar smidigt. Samtidigt är du effektiv, lösningsorienterad och har lätt att prioritera även i ett högt tempo. Du drivs av att nå resultat och trivs i en miljö där tydliga mål och prestationer spelar en viktig roll. Som ledare har du ett coachande förhållningssätt och motiveras av att se andra utvecklas. Vi tror också att du har ett genuint intresse för mat och butiksmiljö och uppskattar att arbeta nära både varor och kunder.
Vi erbjuder...
• en möjlighet att ta en viktig roll i en verksamhet där du får påverka både kundupplevelsen och teamets utveckling. Här får du arbeta i ett engagerat team i en organisation som värderar ansvar, gemenskap och att skapa mervärde för varje medlem. Hos oss får du möjlighet att växa – både i rollen och tillsammans med ditt team. Välkommen att bli en del av vårt engagemang för bättre mat, hållbarhet och ett kundmöte i toppklass. Vi erbjuder en trygg arbetsplats, god gemenskap och möjlighet att utvecklas i dagligvaruhandeln.
Tjänsten är en deltidsanställning på 30 h/v. Tillträde 1 september eller sker enligt överenskommelse. Tjänsten pågår till 31 december 2026 eller om det skulle ske en förlängning. Vi tillämpar provanställning. Arbetstiderna varierar och är fördelade både dag- och kvällstid samt helger. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Erfarenhet och kompetens
God svenska i tal och skrift är ett krav
Gymnasieutbildning är ett krav (eftergymnasial utbildning är meriterande)
Erfarenhet från dagligvaruhandel, detaljhandel, lager, post eller liknande områden där ordning och struktur är centralt
Erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning är meriterande
Erfarenhet av posthantering, Svenska spel och Safepay är meriterande
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Jenny Domeij mejl: skogslyckan.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
451 60 UDDEVALLA Arbetsplats
Coop Skogslyckan Jobbnummer
10005195