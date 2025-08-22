Värnpliktskonsulent Kvarn
2025-08-22
Sedan några år är den allmänna värnplikten tillbaka för både kvinnor och män. I och med detta har Försvarsmakten återinfört befattningen värnpliktskonsulent.
Skövde garnison och Garnisonsenheten
Skövde Garnison är en av Sveriges största militära garnisoner med över 2000 medarbetare. Garnisonen består av ett flertal förband ur Försvarsmakten, alla med den huvudsakliga uppgiften att utbilda och utveckla krigsförband. Bredden av utbildningsverksamheten omfattar anfallsförband med stridsvagnar och stridsfordon, via understödjande förband som exempelvis artilleri-, lednings-, sjukvårds- och övriga logistikförband, till militära skolor med yrkesofficersutbildningar på olika nivåer samt staber för flera ledningsnivåer inom främst armén.
Inom Skövde garnison verkar Garnisonsenheten. Enheten ansvarar för att stödja med kompetenser och tjänster inom flera verksamhetsområden. De mer omfattande områdena består av sjukvård inom ramen för företagshälsovård för anställd personal och daglig sjukvård för värnpliktiga, bevakningstjänst och säkerhetsskyddade transporter, driftsättning av övnings- och skjutfält från Borås i söder till Älvdalen i norr. Enheten lämnar även stöd inom Idrott och friskvård där bl a ansvaret för fasta träningsanläggningar finns, olika arbetsmiljöfunktioner som miljö, brandskydd och elsäkerhet samt stöd till värnpliktiga genom värnpliktskonsulenter.
Vidare ansvarar enheten för en stor del av garnisonens gemensamma utbildningsanordningar samt jobbar aktivt för att utveckla dessa till att vara en tillgänglig och modern resurs utifrån förbandens behov.
Garnisonsenheten är organiserad och dimensionerad att verka i alla konfliktsskalorna vilket medför att alla anställda omfattas av tjänsteplikt och är därmed förpliktade att fortsätta tjänstgöra vid höjd beredskap.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som värnpliktskonsulent kommer du att arbeta med frågor som rör värnpliktiga under grundutbildning. Din främsta uppgift är att ge konsultativt stöd till värnpliktiga och i vissa delar även befäl genom stödjande och motiverande samtal, utbildnings- och informationsinsatser samt rådgivning. Arbetet bedrivs till övervägande del i kontorsmiljö men även i de värnpliktigas vardagliga miljö. Till många delar kan arbetet liknas vid skolkuratorns.
Du kommer att deltaga i granskningsnämnd, förbandsnämnd och kan komma att samverka med olika interna samt externa aktörer kring de värnpliktiga såsom t ex Soldathemmet, Försäkringskassan och Kammarkollegiet.
Värnpliktskonsulenterna bidrar även med kompetens i utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet vid förbandet. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå.Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
• Beteendevetenskaplig utbildning med högskoleexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Arbetslivserfarenhet från arbete med stödjande samtal
• Körkort klass B
Meriterande
• MI-utbildning eller annan samtalsutbildning
• Erfarenhet av konsultativt stöd till chefer
• Genomförd militär grundutbildningDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som värnpliktskonsulent måste du vara ansvarstagande, noggrann och ha god social förmåga. Du gillar att arbeta självständigt och ta initiativ samtidigt som du fungerar bra i grupp. Som person ha du lätt för att bygga och skapa förtroendefulla relationer. Du är lyhörd i kommunikationen med andra och har en god samarbetsförmåga.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, arbete på kvällstid förekommer
Arbetsort: Kvarn, Borensberg - tjänsteresor förekommer. Del av inskolningen kommer ske i Skövde
Tillträde snarast
Individuell lönesättning tillämpas
Upplysningar om befattningen lämmnas av sektionschef Torbjörn Palm och värnpliktskonsulent Sofia Bayard, båda nås via växeln 010-826 50 00
Fackliga företrädare
Britt Dahlman Försvarsförbundet, Zsuzsanna Höjvall SACO-F och Crister Florin SEKO-F, samtliga nås via växeln 010-826 50 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-03
Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev med referenser där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
